“خطوة بخطوة وبكل سهولة” طريقة التسجيل في البطاقة التموينية في العراق 2024 وأهم الشروط

sama moaz تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“خطوة بخطوة وبكل سهولة” طريقة التسجيل في البطاقة التموينية في العراق 2024 وأهم الشروط
موقع البطاقة التموينية العراقية

تعتبر عملية التسجيل في البطاقة التموينية في العراق لعام 2024 خطوة أساسية لضمان حصول المواطنين على الدعم الغذائي المخصص من الحكومة، حيث توفر البطاقة التموينية مزايا مهمة للأسر المحتاجة مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتسجيل لهذه البطاقة يتم عبر منصة أور الإلكترونية حيث يُطلب من المتقدمين تقديم بيانات دقيقة وإرفاق المستندات اللازمة لضمان استفادتهم من الدعم.

كيفية التسجيل في البطاقة التموينية في العراق 2024

تسجيل البطاقة التموينية في العراق لعام 2024 عبر منصة أور هو عملية بسيطة وميسرة يمكن لجميع المواطنين إجراؤها بسهولة ويتم التسجيل باتباع الخطوات التالية:

  • انتقل إلى منصة أور الإلكترونية من خلال الرابط هنا.
  • اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
  • أدخل بياناتك المطلوبة مثل الاسم وكلمة المرور.
  • بعد تسجيل الدخول اختر “خدمات إلكترونية”.
  • اضغط على “خدمات وزارة التجارة”.
  • حدد أيقونة “التسجيل في البطاقة التموينية لعام 2024”.
  • قم بإدخال اسم المتقدم، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف في الحقول المخصصة مع التأكد من صحة البيانات.
  • تأكد من رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.
  • اضغط على “إرسال الطلب” وستقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في البطاقة التموينية في العراق 2025

في السطور السابقة شرحنا خطوات تسجيل البطاقة التموينية في العراق لعام 2024 عبر منصة أور فيما يلي نقدم أهم شروط التسجيل التي يجب أن تتوفر في كل مواطن يرغب في التقديم، وهي كما يلي:

  1. أن يكون هذا المواطن عراقي الأصل والجنسية.
  2. أن يكون المقيم داخل حدود دولة العراق.
  3. أن ينتمي إلى الفئات المستحقة للدعم.
  4. ألا يكون قد استفاد من برنامج دعم سابق.
  5. ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد الأدنى المسموح به للحصول على البطاقة التموينية.
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sama moaz

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