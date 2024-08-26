استعلم الآن.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة والأماكن الخالية والكليات المتاحة في التنسيق

تبدأ المرحلة الثالثة بالنسبة للثانوية العامة 2024 ابتداء من اليوم 24 من شهر أغسطس والتي يتمثل بيوم السبت، ويتم الانتهاء من التقديم في اليوم الموافق الثالث من شهر سبتمبر لعام 2024 والتي سوف تبدأ مباشرة بعد ظهور النتيجة الخاصة لامتحانات الدور الثاني، حيث تم إرتفاع الحد الأدنى الخاص بالقبول في الجامعات، بالإضافة إلى التسجيل الخاص للحد الأدنى بالنسبة للشعبة علمى علوم بأنها تكون 362 درجة فأكثر، حيث تتمثل بنسبة 88.29 % بالإضافة إلى الحد الأدنى للشعبة الأدبية بأنه تكون بقيمة 230 درجة، حيث تتمثل بنسبة 56.9 %.

المعاهد والكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2025

توجد بعض الكليات والمعاهد المتاحة والخاصة في التنسيق الخاص بالمرحلة الثالثة لعام 2025 وتتمثل فيما يلي:

معهد الفنى التجارى في العريش.

معهد الفنى التجارى ببنها.

معهد الفنى التجارى بالزقازيق.

معهد الفنى التجارى بقويسنا.

العلوم التجارية والحاسبات الآلية.

معهد الفن التجاري في الإسكندرية.

تربية رياضية خاصة للبنات في الفيوم.

تربية رياضية خاصة للبنين في الوادي الجديد.

تربية رياضية للبنات في حلوان.

تربية نوعية فنية في المنصورة.

تربية نوعية فنية في القاهرة.

تربية رياضية للبنين في قناة السويس.

تربية نوعية فنية في المنصورة.

تربية نوعية في دمنهور.

المؤشرات الخاصة لتنسيق المرحلة الثالثة 2024/2025

يتم تداول العديد من الأسئلة بشأن مؤشرات التنسيق الخاص بالنسبة للمرحلة الثالثة 2024/2025 وذلك من قبل العديد من الطلاب والطالبات في الثانوية العامة الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم حتى هذا الوقت، وهذا لأن تسجيل الرغبات حتى أمس كان بالنسبة للمرحلة الثانية، وقد تم إغلاق باب التسجيل بالنسبة للمرحلة الثانية، وفتح باب التسجيل بالنسبة للمرحلة الثالثة ابتداءً من اليوم، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الامتحانات الخاصة للدور الثاني.