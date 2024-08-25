24 ساعة مرح وشقاوة مبتخلصش .. تردد قناة وناسة كيدز 2024 عبر النايل سات Wanasah TV

تردد قناة وناسة كيدز 2024 من الترددات التي يظل البحث عنها متواصل، لأنها قناة شاملة ومتنوعة توفر كل احتياجات الأطفال الصغار، كما أنها تتميز بالبث المجاني الذي لا يحتاج دفع اشتراكات كل شهر، ومن الضروري أن يميل الطفل إلى متابعة بعض مسلسلات الكارتون والرسومات المتحركة، لأن هذا يعني بالنسبة له عالم الخيال والإبداع الذي يأخذ الطفل بعيدًا عن أرض الواقع، حيث الأحلام والرسومات الواسعة التي تصل إلى عنان السماء.

تردد قناة وناسة كيدز 2024

تردد قناة وناسة متوفر بعدة أرقام حيث يختلف التردد وفقًا للقمر الصناعي الذي يبث عليه القناة، ومنذ انطلاق قناة وناسة للأطفال ثم الحرص على بث القناة على أشهر قطريين صناعيين في مصر والوطن العربي، وهما النايل سات الذي انطلق من مصر ويبحث القناة بالإحداثيات التالية:

التردد الجديد لقناة وناسة: 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

وقد وقع كل الأطفال في حب قناة وناسة حيث تستمر المشاهدة لمدة ساعات عديدة، دون أن يشعر الطفل بالملل من فقرات القناة لأنها متنوعة وممتعة، ويكون التردد الثاني للقناة عبر القمر عرب سات كالتالي:

تردد وناسة: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة : HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة وناسة للاطفال 2024

منذ انطلاق هذه القناة وهي تهدف إلى تقديم المحتوى الهادف الذي يفيد الطفل، لأن الأمهات تعتمد على قناة وناسة في السن الصغير، مما يجعل المسؤولية مركزة على الإدارة التي تحمل جزء كبير من تربية الأبناء، وبالفعل تم التركيز على ذلك في صورة فقرات وبرامج توعوية وتربوية للأطفال، يتعلم فيها الطفل القيم المطلوبة ولكن بصورة سلسة، هذا وتقدم وناسة كيدز أيضًا المحتوى التعليمي مع محتوى ترفيهي، هذا إلى جانب أنها قناة مجانية تماما لا تحتاج لدفع اشتراك شهري.

تعمل القناه بجوده عاليه على مستوى كل منها الصوت والصوره وتقدم محتوى مميز وتساعد دائما في التنويع في محتواها، وكذلك تقديم اغاني مفيده لكافه الاطفال الصغار، حيث أن الاطفال لا يشعرون بالملل أبدا أثناء مشاهده هذه القناه لذلك يتم البحث بشكل كبير عن التردد الخاص بها بعد تحديثه من اداره القناه.