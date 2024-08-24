موعد صرف الدعم السكني للمستفيدين وما هي شروط التسجيل في الدعم 

يعد الدعم السكني من أهم البرامج التابعة لوزارة الإسكان السعودية والتي تهتم بصرف دعم سكني لكافة المواطنين المستفيدين وذلك لتوفير لهم مسكن مناسب، وبعد التعرف على أحقية المواطنين في صرف الدعم يتم التساؤل على الموعد الرسمي في صرفة، وقد تم التوضيح بأنه كالتالي.

موعد صرف الدعم السكني الدفعة الجديدة

وجه العديد من المواطنين المسجلين جدد في الدعم السكني على الموعد الرسمي لصرف المبلغ، وقد أعلنت بأنه تم تخصيص موعد للصرف وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي، وسيتم العمل على تأجيل موعد الصرف في حين موافقة اليوم إجازة رسمية، سيتم صرفها في اليوم التالي، وفي هذه الحالة تعلن وزارة الإسكان السعودية الموعد الرسمي لصرف المبلغ.

ما هي شروط التسجيل في الدعم السكني

يحتاج بعض المواطنين في المملكة العربية السعودية التسجيل مجددا للاستفادة من قيمة الدعم السكني، ويتم التساؤل على أهم الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدي المتقدمين ليتم قبول الطلب، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: