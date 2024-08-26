من هنا خطوه بخطوه.. كيفية الاستعلام عن قرعة الحج بالعراق2025

تعد قرعة الحج في العراق من الأحداث السنوية الهامة التي ينتظرها آلاف المسلمين في جميع أنحاء البلاد بفارغ الصبر، وتُجرى هذه القرعة تحت إشراف الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق حيث تهدف إلى توزيع الحصص المتاحة للحج بشكل عادل وشفاف بين المتقدمين، وتتضمن عملية القرعة تقديم طلبات من قبل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ومن ثم يتم اختيار عدد محدد من الأسماء عن طريق نظام سحب القرعة الإلكتروني مما يضمن نزاهة العملية ويعطي فرصة متساوية لجميع المتقدمين لتحقيق حلمهم بزيارة بيت الله الحرام.

كيفية الاستعلام عن قرعة الحج بالعراق 2025

يمكن للمواطنين في العراق الاستفسار عن أسماء الفائزين في قرعة الحج المجانية لعام 2025 من خلال زيارة موقع الهيئة العليا للحج والعمرة على الإنترنت، ويتم ذلك بعد إعلان الهيئة عن نتائج التسجيل حيث يُتاح لجميع المتقدمين الذين أتموا عملية التسجيل الاطلاع على النتائج من خلال اتباع مجموعة من الخطوات المحددة على الموقع، وهذه الخطوات هي:

توجه إلى الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة في العراق.

بعد ذلك انقر على قسم “الخدمات الإلكترونية”.

اختر أيقونة “نتائج قرعة الحج”.

أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة وانتظر قليلاً حتى تظهر المعلومات المتعلقة بالقرعة وما إذا كنت من المقبولين أم لا.

كيفية التسجيل في قرعة الحج 2025

قبل التحقق من أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية لعام 2025 عبر موقع هيئة الحج والعمرة، يجب على المواطن أولاً أن يقوم بتسجيل اسمه في قرعة الحج ويتم التسجيل باتباع الخطوات التالية: