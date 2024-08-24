أرخص هاتف للشباب.. سعر ومواصفات Realm C65 الجديد وحش التصوير بأداء خارق وبطارية عملاقة

سعر ومواصفات Realm C65، يعتبر هاتف Realm C65 إحدى الإصدارات الجديدة التي تقدمها شركة ريلمى فالشاشة مميزة من نوع البطارية بسعة 5000 ملي أمبير بقوه شحن تصل الى 45 واط، حيث يأتي المعالج من نوع Helio G85 ، هذا فضلا عن المزايا والامكانيات العديدة التي جاءت في الهاتف بسعر يناسب الفئة الاقتصادية، لذا سيكون موضوع حديثنا اليوم عن سعر ومواصفات Realm C 65 في السطور القادمة فتابعونا.

مواصفات Realm C65

استطاعت شركة رملي فهذا الهاتف أن تقدم العديد من المزايا والمواصفات في الهاتف التي جعلت منه من هواتف ريمي الرائدة ويأتي مواصفات Realm C65 النحو التالي:

الشاشة تأتي الشاشة بنوع الثقب في منتصف الشاشة حيث تصل مساحة الشاشة إلى 6.67 انش وهي من نوع IPS LCD. الكاميرا الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما الكاميرا الخلفية مزدوجة تأتي بدقة 50، 20 ميجا بكسل المعالج واحد من أقوى المعالجات التي تنتجها شركة ميدياتك فهو من نوع Helio G85 بتكنولوجيا 12 نانو. الأبعاد بأبعاد 164.6×76.1×7.6 ملم الذاكرة يأتي الهاتف بأكثر من اصدار حيث أن هناك اصدار تصل الذاكرة الصلبة فيه الى 128 جيجا بايت أما عن الذاكرة العشوائية فتصل إلى 6، 8 جيجا رام. وهناك إصدار آخر من الهاتف تصل فيه الذاكرة الصلبة إلى 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام. وسائل الحماية يأتي الهاتف بعدد من وسائل الحماية وهي كالأتي: خاصية الـ Face Unlock.

مستشعر البصمة. البطارية البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وذلك مع الشحن السريع بقوة 45 واط. الالوان باللون البنفسجي باللون الاسود باللون الذهبي .

مميزات Realme C65

أن الهاتف له العديد من المميزات التي جعلت منها أحدث وأهم هاتف في سلسلة الفئة c وتأتي مزايا الهاتف على النحو التالي:

تصميم الهاتف من الخارج شيك مع وزن انسيابي.

البطارية ضخمة سعتها كبيرة يمكنها العمل لفترات طويلة.

الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع كما انه يتميز أيضاً بأن الشاحن مرفق في العلبة.

المعالج جيد جدا من نوع Helio G85 وهذا ما يجعله يقدم أداء ممتاز.

نظام التشغيل في الهاتف هو أحدث نظام موجود وهو اندرويد 14.

الهاتف يدعم مستشعر البصمة ويعمل بشكل جيد.

سعر Realm C65

سعر الهاتف للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام يختلف باختلاف الدول ولكن أهم ما يميزه هو أنه يناسب الفئة المتوسطة حيث يأتي السعر على النحو التالي: