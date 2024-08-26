أداء ملوش منافس شاومي الجديد.. سعر ومواصفات Xiaomi Poco F6 Pro الجديد والمقاوم للماء بكاميرا مذهلة وإمكانيات عالية

قامت شركة شاومي بتقديم أحدث وأهم فئة الهواتف المتطورة والحديثة الفلاج شيب كلير حيث تتوفر تلك الفئة بمجموعة كبيرة من الإمكانيات الكاملة والمواصفات الرائعة والمتميزة بأسعار مناسبة، وتكون في متداول العديد من الأشخاص الباحثين عن الهواتف الذكية التي تحتوي على مواصفات جيدة، وتلبي الاحتياجات اليومية الكثيرة والمتعددة الخاصة بهم، لذلك سوف نتحدث بشكل من الدقة والتفصيل حول أهم المواصفات الخاصة بالهاتف بالإضافة إلى توضيح المميزات أيضاً.
مواصفات هاتف Xiaomi Poco F6 Pro
سوف نتحدث عن أهم وأفضل الإمكانيات والمواصفات الخاصة للهاتف، والتي حرصت الشركة على إصدارها لتلبي جميع الإحتياجات الخاصة للعملاء، وتتمثل المواصفات أنها تكون كالآتي:
- يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة.
- يتميز الهاتف بأنه يأتي تكنولوجيا 4 نانو.
- يأتي بمساحة تخزين 256/512/1000 جيجا رام مع 12/16 جيجا رام.
- يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية 50+8+2 م.ب. / أمامية 16 م.ب.
- يأتي الهاتف بشاشة 6.6 بوصة تكون بدقة 1440×3200 بها ثقب صغير.
- يتمتع الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير
- يكون نظام تشغيل أندرويد 14.
مميزات الهاتف Xiaomi Poco F6 Pro
توجد مجموعة من المميزات التي يحتوي عليها هاتف Xiaomi Poco F6 Pro،وتتمثل فيما يلي:
- يأتي المعالج الخاص بالهاتف بأنه ذو أداء قوي.
- يتمثل التصميم الخاص بالهاتف من الظهر فإنه يكون من الزجاج المقوي، بالإضافة إلى إطار من الألومنيوم، ويتم ذلك لحماية الهاتف والحفاظ عليه، بالإضافة إلى إعطاء الهاتف منظر جذاب وشيك وانيق.
- الهاتف مقاوم للماء.
- يدعم شبكة الجيل الرابع.
- سهولة تركيب شريحتين.
- سهولة الشحن السريع وذلك بقوة 120 واط.
- تقديم تجربة مميزة وفريدة من خلال استخدام الكاميرا الخلفية في تصوير الفيديوهات والصور بجودة 8k.