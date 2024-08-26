أداء ملوش منافس شاومي الجديد.. سعر ومواصفات Xiaomi Poco F6 Pro الجديد والمقاوم للماء بكاميرا مذهلة وإمكانيات عالية

قامت شركة شاومي بتقديم أحدث وأهم فئة الهواتف المتطورة والحديثة الفلاج شيب كلير حيث تتوفر تلك الفئة بمجموعة كبيرة من الإمكانيات الكاملة والمواصفات الرائعة والمتميزة بأسعار مناسبة، وتكون في متداول العديد من الأشخاص الباحثين عن الهواتف الذكية التي تحتوي على مواصفات جيدة، وتلبي الاحتياجات اليومية الكثيرة والمتعددة الخاصة بهم، لذلك سوف نتحدث بشكل من الدقة والتفصيل حول أهم المواصفات الخاصة بالهاتف بالإضافة إلى توضيح المميزات أيضاً.

مواصفات هاتف Xiaomi Poco F6 Pro

سوف نتحدث عن أهم وأفضل الإمكانيات والمواصفات الخاصة للهاتف، والتي حرصت الشركة على إصدارها لتلبي جميع الإحتياجات الخاصة للعملاء، وتتمثل المواصفات أنها تكون كالآتي:

يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة.

يتميز الهاتف بأنه يأتي تكنولوجيا 4 نانو.

يأتي بمساحة تخزين 256/512/1000 جيجا رام مع 12/16 جيجا رام.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية 50+8+2 م.ب. / أمامية 16 م.ب.

يأتي الهاتف بشاشة 6.6 بوصة تكون بدقة 1440×3200 بها ثقب صغير.

يتمتع الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير

يكون نظام تشغيل أندرويد 14.

مميزات الهاتف Xiaomi Poco F6 Pro

توجد مجموعة من المميزات التي يحتوي عليها هاتف Xiaomi Poco F6 Pro،وتتمثل فيما يلي: