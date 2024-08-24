خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية moe-ye.net

يهتم ا آلاف الطلاب وأولياء الأمور، بالبحث عن نتائج الثانوية العامة في مدينة عدن وذه النتائج تعتبر من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب، حيث تؤثر بشكل مباشر على مستقبلهم الأكاديمي والمهنى. بعد أن أنهى طلاب الصف الثالث الثانوي امتحاناتهم منذ أكثر من أسبوع، بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات تحت إشراف الحكومة اليمنية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة

للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وفرت وزارة التربية والتعليم اليمنية آلية إلكترونية تتيح لهم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بمجرد الإعلان عنها وهذه الخدمة الإلكترونية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى النتائج بسرعة ودقة للقيام بذلك، يجب على الطالب أو ولي الأمر اتباع الخطوات التالية:

تبدأ العملية بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم اليمنية، حيث تتوفر جميع الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالنتائج.

بعد الدخول إلى الموقع، يجب على المستخدم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به للوصول إلى الحساب الشخصي.

بمجرد الدخول إلى الحساب، يتم الضغط على خيار “نتائج الامتحانات” من القائمة الرئيسية، ثم اختيار “نتائج الثانوية العامة”.

في هذه الخطوة، يجب إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على زر “بحث” للحصول على النتيجة.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بشكل فوري ودقيق، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الثانوي في اليمن

بالإضافة إلى الطريقة الأساسية للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة، قدمت وزارة التربية والتعليم اليمنية طريقة بديلة عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات. هذه الطريقة تتيح للطلاب الوصول إلى نتائجهم بطرق متعددة وسهلة. للاستعلام عن النتائج عبر هذه الطريقة، يجب اتباع الخطوات التالية: