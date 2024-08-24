“جهاز بتاع العاب”.. سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Poco F5 بأحدث كاميرا عالية الدقة وبطارية قوية

يعد هاتفXiaomi Poco F5 من الهواتف القوية التي قامت شركة شاومي بإطلاقه ويتميز الهاتف بالكثير من المميزات ويأتي بسعر جيد وينافس الكثير من الهواتف الأخرى، كما يتمتع الهاتف بدقة التصوير حيث يقوم بالتقاط صور عالية الجودة، كما إنه يأتي بمعالج قوي من النوع Snapdragon Gen 2 ويتميز بالبطارية الكبيرة ويأتي بالكثير من المواصفات الأخرى المميزة.

مواصفات هاتف Xiaomi Poco F5

يأتي هاتف Xiaomi Poco F5 بالكثير من المواصفات التي تمزيه عن باقي هواتف نفس الفئة من الشركات الأخرى، والتي تتمثل فيما يلي:

تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 16 ميجا بكسل.

تأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل وتأتي الكاميرا الواسعة بدقة 8 ميجا بكسل وتأتي الكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف بميكروفون عازل للضوضاء.

تأتي بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير وهي تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 67 واط.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل قوي وهو أندرويد 13

يأتي الهاتف بمعالج قوي من النوع Adreno 725.

يدعم الهاتف بالكثير من الأوان المتعددة مثل الأبيض والأسود.

يأتي الهاتف بشريحتين اتصال.

يدعم الهاتف الكثير من شبكات الجوال.

يأتي الهاتف بخاصية مقاومة لقطرات الماء الخفيفة.

مميزات هاتف Xiaomi Poco F5

يتميز هاتف شاومي بالكثير من المميزات التي تناسب سعره ويأتي الهاتف بأداء قومي ويتميز بوجود تقنيات حديثة به، وتتمثل مميزات الهاتف فيما يلي:

يدعم الهاتف تقنيات IR Blaster – NFC.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال.

يدعم الهاتف شبكة G2و G3و G4وG5.

يأتي الهاتف بوزن 181 جرام.

يقاوم الهاتف قطرات الماء الخفيفة بشهادة معتمدة.

يصل سطوح الشاشة إلى 1000 شمعة.

يأتي الهاتف بمعالج رسومي من النوع Adreno 725.

سعر هاتف Xiaomi Poco F5

تختلف أسعار هاتف Xiaomi Poco F5 من دولة لأخرى بالإضافة إلى النسخة الخاصة بالهاتف، ويتمثل سعر الهاتف فيما يلي: