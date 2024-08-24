تردد قناة CN نتورك بالعربية لمتابعة أفضل أفلام الكرتون على النايل والعرب سات بجودة HD

ahmed elsharkawy تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تردد قناة CN نتورك بالعربية لمتابعة أفضل أفلام الكرتون على النايل والعرب سات بجودة HD

عشاق أفلام الكارتون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم تكثيف عملية البحث في الوقت الحالي عن تردد قناة cn بالعربية على النايل سات والعرب سات من أجل تثبيت تردد القناة لأنها من أشهر القنوات الفضائية المخصصة لعرض محتوى متنوع وشيق من أفلام الكارتون القصيرة والتي من أشهرها كارتون توم وجيري حيث تعرض حلقات جديدة مدبلجة بجانب كارتون فلافيلو وكارتون وقت المغامرة وكارتون باربي الخاص بعالم البنات، لذلك سوف نتعرف على تردد قناة CN بالتفصيل لمشاهدة القناة بأعلى جودة.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على النايل سات

مع بداية دخول عام 2024نجد عدد كبير من الآباء يبحثون عن تردد قناة نت ورك بالعربية للتمتع بأقوى أفلام كارتون مميزة، لذلك سوف نعرض تردد قناة CN بالعربية حتى يمكنك الاستمتاع بمتابعة العديد من أفلام الكارتون المختلفة عن طريق اتباع الآتي:

  • التردد الجديد: 12226.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الجودة عالية: HD.

تردد قناة كرتون نتورك على عرب سات

تستطيع استقبال قناة كرتون CN بالعربية على التلفاز ومشاهدة جميع أفلام الكرتون بأعلى جودة من خلال استقبال القناة على جهاز الرسيفر بعمل الخطوات التالية:

  • التردد الجديد: 11747.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • جودة القناة: HD.

كيفية استقبال قناة كرتون نتورك على جهازك الرسيفر

إذا كنت ممن يرغبون في إضافة قناة CN نتورك بالعربية على جهاز الرسيفر الخاص بك عليك بإتباع بعض الخطوات الآتية:

  • في البداية قم اختيار زر قائمة “الإعدادات” من خلال جهاز التحكم، ثم قم باختيار أيقونة “التثبيت اليدوي”.
  • وهنا يجب عليك تدوين الرقم السري المكون من أربع أصفار في حالة وضعه على جهاز الاستقبال بك.
  • وبالخطوة التالية قم بإدخال التردد الخاص بالقناة بجانب جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالقناة والتي تشمل (اسم القمر الصناعي – معدل الاستقطاب – معامل تصحيح الخطأ – معدل الترميز).
  • وبعد ذلك اضغط على زر “البحث” وسوف يتم عرض القناة أمامك على الشاشة ثم قم بالضغط على زر “حفظ” إلى قائمة القنوات.
معلومات الكاتب
ahmed elsharkawy

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