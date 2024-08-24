لولو في ورطة.. نزل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 بأقوى إشارة على النايل سات والعرب سات للاستمتاع مع لولو وميدو المشاغب

يتصدر محرك البحث الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 من قبل الأمهات التي ترغب في توفير المتعة والترفيه في البيت لأطفالها الصغار، حيث تعتبر قناة وناسة من القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي وهذا مما جعلها مميزة عن غيرها من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، وهذا كان ن المميزات التي جعلتها تكتسب أكبر قاعدة جماهيرية عريقة، فهي تسعى لتنمية المعارات المختلفة لدى الاطفال والقدرات التي تشجعه على التعليم بأسلوب شيق وسهل جداً بعيد عن التعقيد والملل، ولذلك نستعرض عليكم الآن أحدث تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب شات.

تردد قناة وناسة 2024

قناة وناسة تمكنت أن توفر المتعة والتسلية للصغار في البيت من خلال اغانيها المرحة والشيقة للغاية، والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية للصغار، حيث تهدف جميع أغانيها لتنمية المهارات العقلية والإبداعية لدى الأطفال وتعلمهم الصفات الحسنة والجيدة والسلوكيات الصحيحة، وتعتمد القناة في محتواها على الشخصيات الكرتونية المختلفة ومنها شخصية لولو وميدو، حيث تجذا الرسوم المتحركة جذب الأطفال وتوصل المعلومات لهم بكل بسهولة.

تردد قناة وناسة 2024 نايل سات

خلال الفترة الأخيرة حرصت إدارة القناة على تحديث ترددها للاستمتاع بكل ما تقدمه القناة بصوت وصورة أوضح وأنقى بكثير، ومن أجل الاستمتاع بالقناة بالتحديث الجديد إليكم ترددها الآن وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة ناسة 2024 عرب سات

لضمان الاستمتاع بمحتوى قناة وناسة على العرب سات غليك بيانا التردد حتى يمكن تنزيلها بكل سهولة على جهاز الرسيفر لديكم، والتردد هو: