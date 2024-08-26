حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 وكيفية الاستعلام عن الراتب.. وزارة المالية توضح

قامت الجهات المسؤولة في وزارة المالية بدولة العراق بزيادة قيمة الرواتب الخاصة للمتقاعدين وذلك في نهاية عام 2023 ، حيث يتمثل الحد الأدنى للرواتب بأنه يكون بقيمة 500 ألف دينار بالإضافة إلى أنه تم توفير زيادة تصل إلى قيمة 100 ألف دينار عراقي، ولكن بضوابط وشروط محددة للجميع، لذلك ينبغي على الجميع مراعاتها للحصول على قيمة الزيادة المحددة حيث إن الزيادة الأخيرة تشمل جميع من كان راتبه أقل من أو يساوي قيمة مليون دينار عراقي، لذلك تزايدت معدلات التساؤلات من قبل العديد من الأشخاص بشأن حقيقة زيادة قيمة الرواتب الخاصة للمتقاعدين مرة أخرى، لذلك سوف نحرص على توضيح كافة التفاصيل الخاصة وفقاً للتعليمات الصادرة من الوزارة بالعراق بالتفصيل والدقة في مقالنا الجاري.

حقيقة زيادة الرواتب الخاصة للمتقاعدين في العراق

أوضحت الجهة المسؤولة في وزارة المالية بالعراق في ظل الفترات الزمنية الحالية بأن الخبر الخاص بزيادة قيمة رواتب المتقاعدين ليس حقيقياً وما هو إلا مجرد إشاعات، حيث وضحت بأن قيمة الزيادة الأخيرة كانت في شهر نوفمبر من عام 2023 وليس هناك أي تطبيق لزيادة أخرى جديدة في الرواتب الخاصة للمتقاعدين بالعراق، حيث إنه تمت زيادة الرواتب الخاصة للمتقاعدين على جميع الأشخاص التي تنطبق عليهم الضوابط والشروط المحددة بقيمه 100 ألف دينار عراقي ولا يوجد أي زيادة جديدة، وسوف نحرص على إصدار جميع الأمور المتخذة عبر المواقع الرسمية في حال اتخاذها من الجهات المسؤولة.

كيفية الاستعلام عن قيمة الراتب التقاعدي لعام 2024

قامت وزارة المالية في العراق على إصدار الرابط الإلكتروني التي يتم من خلال الاستعلام عن قيمة راتب التقاعد، ويتم ذلك من خلال اتخاذ الخطوات الإلكترونية التالية: