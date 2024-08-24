موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية 1446 بالثلاثة فصول دراسية لمستفيدي دعم الضمان الاجتماعي المطور

من أبرز وأهم المبادرات التي تسعى إلى تقديمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي دعم الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي للمواطنين بالمملكة السعودية، حيث يقدم هذا الدعم مادي بشكل دوري للأسر المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي، فالهدف من هذا الدعم هو تخفيف بعض الأعباء المالية عن الأسر أصحاب الدخل المحدود خاصة مع بداية كل عام دراسي جديد، حيث يساعد هذا الدعم في تلبية كافة احتياجات الطلاب من مستلزمات دراسية هامة لذلك سوف نعرض لكم موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية 1446.

مواعيد صرف الحقيبة المدرسية 1446

لقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من تحديد موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية للعام الدراسي الجديد 1446، فسوف يتم صرف دعم الحقيبة المدرسية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث تم صرف الدفعة الأولى في الأحد الموافق 18أغسطس 2024

كما سيتم صرف الحقيبة المدرسية خلال السنة الدراسية على ثلاث دفعات حتى يتم صرف الحقيبة خلال الفصول الدراسية الثلاثة، حيث سيتم في الفصل الدراسي الأول صرف الدفعة الأولى مع بداية العام الدراسي الأول حتى يضمن تزويد جميع الطلاب بكل ما يحتاجون إليه من المستلزمات الدراسية، وبالفصل الدراسي الثاني سوف يصرف الدفعة الثانية قبل بدء الفصل الدراسي الثاني حتى يلبي احتياجات الطلاب بصورة مستمرة.

وفي الفصل الدراسي الثالث سوف تصرف الدفعة الثالثة والأخيرة قبل بداية الفصل الدراسي الثالث حتى يضمن استمرار الدعم حتى نهاية العام الدراسي، وسوف تصرف دعم الحقيبة المدرسية دون أي زيادة خاصة بعد كثرت الشائعات حول ارتفاع الأسعار الحقيبة وزيادة الدعم وغيرها من الشائعات الغير صحيحة.

قيمة الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي