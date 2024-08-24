هاتف بمواصفات خيالية.. سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

يأتي Samsung Galaxy S24 Ultra كإضافة بارزة في سلسلة الهواتف الذكية الرائدة من سامسونج معززا بمجموعة من أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تهدف إلى تقديم تجربة مستخدم لا مثيل لها هذا الهاتف يمثل قمة التقدم في عالم الهواتف الذكية حيث يجمع بين الأداء العالي التصميم الفاخر والميزات المتقدمة التي تجعله خيارا مثاليا للمهتمين بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

يحتوى الهاتف على نوع شاشة AMOLED حيث يصل حجم الشاشة الي 6.8 بوصة

تصل دقة الشاشة الي QHD+ 1440 x 3088 بكسل

معدل التحديث 120 هرتز

تغطية الألوان 100% DCI-P3

المعالج Exynos 2400 أو Snapdragon 8 Gen 3 بنية المعالج ثماني النواة

الذاكرة العشوائية للهاتف RAM 12 جيجابايت

خيارات التخزين الداخلي 256 جيجابايت 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت

كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري

كاميرا فائقة العرض بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية 120 درجة

كاميرا بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 10x

كاميرا TOF 3D لعمق الصورة

سعة البطارية 5000 مللي أمبير

نظام التشغيل Android 14

الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68

عيوب هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

يعتبر سعر Galaxy S24 Ultra من أعلى الأسعار في السوق مما يجعله غير متاح لجميع المستخدمين.

حجم الهاتف الكبير ووزنه قد يجعله غير مريح في الاستخدام بيد واحدة أو في حمله لفترات طويلة.

على الرغم من سعة البطارية الكبيرة قد لا تكون كافية لاستخدام مكثف طوال اليوم خاصة مع الاستخدام المكثف للميزات المتقدمة مثل الكاميرا و الشاشة ذات الدقة العالية.

الهاتف لا يدعم توسيع الذاكرة عبر بطاقات microSD مما يعني أن خيارات التخزين المحددة مسبقا هي الوحيدة المتاحة.

سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

السعر المتوقع يتراوح بين 1200 إلى 1500 دولار أمريكى.