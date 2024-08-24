” inquire here” طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر spa.gov.iq منصة مظلتي

يتساءل الكثير من المواطنين في العراق عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث قد قامت الحكومة بهذه المبادرة بإنشاء هذا البرنامج لمساعدة ودعم الأسر الفقيرة وتلبية احتياجاتهم، ولهذا سنتعرف هنا عن كيفية استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 لكي يحصلوا على الأسماء بدقة وبشكل رسمي بعد إعلان وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشكل رسمي.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

بعد أن قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتوفير رابط الحصول على الأسماء يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية للاستعلام الصحيح كالآتي:

لاد من زيارة الموقع الإلكتروني “مظلتي” ثم يبدأ المستفيد بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص به على منصة مظلتي.

وبعد ذلك يقوم باختيار خدمة “الاستعلام عن أسماء المستفيدين” من الدعم، وبعدها يجب عليك تعبئة النموذج بكافة البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة.

ثم اختيار المحافظة المراد البحث عنها وتحديد الوجبة السابعة فور ظهورها، وبعد ذلك ستظهر النتيجة فورا.

كما يمكنك تحميل الأسماء للمستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة على جهازك.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

قبل التسجيل في برنامج الدعم قامت الحكومة بوضع عدة شروط للتسجيل ومن يتوافر به تلك الشروط يقوم بالتسجيل، والتي تتمثل في النقاط التالية:

على المتقدم ألا يكون قد استفاد بأي برنامج من برامج الدعم للدولة.

ألا يكون لدى المتقدم أي أملاك ذات قيمة كبيرة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم المستوي الذي يمنعه من الحصول على الدعم.

على المتقدم أن يكون لديه حساب بالبنك.

على المتقدم أن يقوم بالتسجيل في منصة مظلتي الإلكترونية.

الفئات المستحقة لبرنامج الرعاية الاجتماعية العراقية

قامت الحكومة بتحديد الأشخاص الذين يستحقون هذا الدعم ولكن يجب عليهم تقديم المستندات والوثائق التي تثبت صحة توافر الشروط اللازمة وهم: