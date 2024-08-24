طريقة التسجيل في قرعة الحج 2025 في الجزائر عبر bawabetelhadj.dz وشروطها

قرعة الحج من أهم القرع التي قامت الجهات المختصة في الجزائر بإطلاقها حتى تمكن المواطنين الجزائريين من أداء فريضة الحج بسهولة ودون إنفاق أموال كثيرة، ونظرا لأهمية ومكانة هذا الأمر عند المواطنين فقد حرصت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية على الكشف عن كافة تفاصيل تلك القرعة والتي كان من أهمها شروط ومتطلبات التسجيل والطريقة الصحيحة للتسجيل للعام الجديد 2025.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 في الجزائر

إذا كنت من مواطنين دولة الجزائر وأردت التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 فيجب عليك أن تطلع على جميع الشروط والأحكام اللازمة للتسجيل والتي تم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة كما يجب أن تتأكد من تحقيق تلك الشروط، وهي على النحو الاتي:

يشترط أن يكون الفرد حاصل على الجنسية الجزائرية.

من الضروري أن يكون الفرد مقيم في دولة الجزائر بشكل دائم.

يلزم أن يكون عمر الفرد ثمانية عشر عام كحد أدنى.

من الضروري أن يسدد الفرد جميع الرسوم الخاصة بالحج.

يشترط ألا يؤدي الفرد مناسك الحج خلال الخمس سنوات الماضية.

لابد أن يقدم الفرد شهادة صحية حديثة لإثبات صحته وعدم إصابته بالأمراض.

طريقة التسجيل في قرعة الحج بالجزائر الكترونيا

أوضحت الجهات المسؤولة في دولة الجزائر أنه يمكن لجميع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج أن يقدموا على قرعة الحج للعام الجديد 2025 فقط عند التحقق من استيفاء جميع الشروط المذكورة واتباع عدة خطوات بسيطة متمثلة في الاتي: