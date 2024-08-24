National Geographic .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على نايل وعرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024، وتعد تلك القناة هي واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية وأكثرها شعبية في العالم، وتعتبر رمزًا للتعليم والترفيه عبر الأجيال، تأسست القناة في عام 1888 وهي الآن مملوكة لشركة ناشيونال جيوغرافيك بارتنرز، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تركز على العلوم الطبيعية والبيئة والثقافات العالمية، في مقال اليوم سنتعرف على التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على قمري نايل سات وعرب سات من خلال موقعنا البديل المتميز، فقط تابعونا.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتضمن برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك استكشافات للطبيعة والحياة البرية وتوثيق الثقافات والتقاليد حول العالم، بالإضافة إلى تحليلات علمية متعمقة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، تتميز القناة بجودة التصوير والمؤثرات البصرية العالية، مما يجعل كل برنامج مثيرًا وممتعًا، تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك مصدرًا مهمًا للمعرفة والتثقيف، حيث تساهم بشكل كبير في نشر الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية والعلمية، كما تلعب دورًا مميزًا في إلهام الجمهور وتعزيز الفضول حول العالم الذي نعيش فيه ومخلوقاته.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على النايل سات

التردد: 11226.

معدل الاستقطاب: 30000.

معدل الترميز: أفقي H.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على العرب سات