اعلان 1 ح165 Kuruluş Osman .. المؤسس عثمان الموسم السادس فيديو لاروزا مدبلج بالعربي عبر ATV التركية

المؤسس عثمان الحلقة الموسم السادس فيديو لاروزا، حالة من الترقب الشديد من قبل محبي ومتابعي المسلسلات التركية بالوقت الحالي من اجل عرض اولي حلقات المسلسل التركي المؤسس عثمان الموسم السادس وينتظر عشاق الدراما التركية بفارغ الصبر موعد الحلقة الأولى من الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان، حيث نالت المواسم السابقة إعجاب الملايين حول العالم، من اجل مشاهدة اولي الحلقات من المسلسل التركي صاحب الشعبة الكبيرة والجارفة .

المؤسس عثمان الموسم السادس فيديو لاروزا مدبلج بالعربي

وتدور احداث المسلسل التركي قيامة المؤسس عثمان بن ارطغرل حول قصة تاريخية مثيرة تتناول حياة وتطورات الدولة العثمانية أثناء صعودها بقيادة عثمان الأول ابن أرطغرل مؤسس الدولة، ويلعب دور عثمان الأول الممثل الشهير بوراك أوزجيفيت الذي نال إعجاب الجماهير بفضل أدائه المميز، ويشارك في بطولته عدد من الممثلين البارزين مثل أوزجي تورير التي تلعب دور زوجته، وفي إطار البحث المتكرر عن المسلسل، سنوضح لكم من هنا من موقعنا السعودية نيوز التفاصيل كاملة في السطور التالية.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

قناة ATV التركية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12692

12692 معدل الترميز: 27500

27500 الاستقطاب: عمودي

عمودي معامل تصحيح الخطأ: 5/6

5/6 الجودة: HD

قناة الفجر الجزائرية