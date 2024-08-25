هنا الآن.. أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية 2025 فى العراق عبر موقع .hajj.gov.iq

العراق هو أحد الدول التي تنظم قرعة الحج سنويًا لمواطنيها الراغبين في أداء هذه الفريضة مجاني وتُجرى من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في العراق، وكل عام، يُقبل آلاف المواطنين العراقيين على التسجيل في هذه القرعة في محاولة للحصول على فرصة السفر لأداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، و ذلك بسبب محدودية أعداد الحجاج المسموح لهم بالسفر من كل دولة، تكون المنافسة على هذه الفرص شديدة، لذلك، فإن المسجلين في القرعة ينتظرون بفارغ الصبر إعلان النتائج النهائية لمعرفة من منهم سيُمنح فرصة السفر لأداء الحج في موسم عام 2025. هذا الترقب والشوق يأتي من رغبتهم الملحة في الوفاء بهذه الفريضة الدينية الهامة.

أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية 2025 العراق

للاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية لعام 2025، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر موقع hajj.gov.iq:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة في العراق.

2. البحث عن قائمة أسماء المقبولين في قرعة الحج لعام 2025.

3. إدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم الكامل أو رقم الهوية الوطنية.

4. الحصول على النتيجة فور إكمال عملية البحث والاستعلام.

رابط التسجيل في قرعة الحج العراق 2025

إليك الخطوات المفصلة لكيفية التقديم على قرعة الحج للعام 2025 عبر منصة أور الإلكترونية: