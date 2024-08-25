“لولو مغامرات لا تنتهي”.. تردد قناة وناسة 2024 على الأقمار الصناعية أتفرج علي شيكا وشيكو

زاد البحث خلال الساعات الماضية عن تردد قناة وناسة 2024 على جميع الأقمار الصناعية سواء نايل سات أو عرب سات، حيث اشتهرت القناة منذ إطلاقها بتقديم شخصية لولو، التي حازت تلك الشخصية على إعجاب العديد من الأطفال بالوطن العربي، حيث تساعد القناة في تعديل سلوك الأطفال السيئة وكذلك تقدم محتوي جيد ومناسب لكافة الاعمار، وكذلك تساعدهم على تعليم أساسيات الحروف والأرقام، وأيضا تعرض الرسوم المتحركة الجذابة والألوان، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية أخر تحديث لتردد القناة وكيفية تثبيتها على جهاز الريسيفر الخاص بك

تردد قناة وناسة 2024

تعتبر قناة وناسة كيدز مجانية وتعمل على مدار اليوم كله بجودة عالية، لذلك يمكن ضبط تردد قناة وناسة 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة، ويكون ذلك عبر ضبطها من خلال البيانات التالية:

يكون القمر الصناعي هو نايل سات، ويكون التردد هو 11430، ويكون معامل تصحيح الخطأ ⅚، وكذلك يكون الاستقطاب هو عمودي، وأيضا تكون الجودة SD، ومعدل ترميز القناة يكون هو 27500

بينما يكون القمر الصناعي هو عرب سات، ويكون التردد هو 11270، ويكون معامل تصحيح الخطأ ¾، وكذلك يكون الاستقطاب هو أفقي، وأيضا تكون الجودة HD، ومعدل ترميز القناة يكون هو 27500

خطوات ضبط قناة وناسة على على جهاز الاستقبال الخاص بك

يمكن ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي: