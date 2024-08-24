أجمل برامج تعليمية وترفيهية على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 حملها وسلي طفلك

قناة طيور الجنة هي واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يجذب فئة الشباب. تأسست في عام 2008 وتحظى بشعبية كبيرة بين الأهل والأطفال على حد سواء، تركز القناة على تقديم برامج تعليمية تساهم في تطوير المهارات اللغوية والفكرية للأطفال، تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية من خلال القصص والأناشيد التي تروج للإيجابية والأخلاق الحميدة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

يمكنك الآن ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بأفضل البرامج، على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد قناة طيور الجنة هو: 11274.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو:3/4.

معامل الاستقطاب هو: افقي.

تردد قناة طيور الجنة على العراب سات

كما يتوفر تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات، وذلك من خلال التردد التالي:

تردد القناة هو: 11310.

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

بينما معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

لماذا تُعتبر قناة طيور الجنة مميزة؟

برامج تعليمية: تقدم القناة محتوى يهدف إلى تعليم الأطفال عبر الأغاني والألعاب، مما يجعل التعلم ممتعًا. تنوع المحتوى: تشمل البرامج موضوعات متنوعة، مثل الأخلاق، الطبيعة، والعلوم. فنون طربية: تعتمد القناة على أسلوب الغناء والرقص لجذب انتباه الأطفال.

كيف يمكن ضبط التردد؟

قم بالذهاب إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر خيار “البحث عن القنوات”. أدخل التردد المذكور أعلاه حسب القمر الصناعي الذي تستخدمه. اضغط على زر البحث وانتظر حتى تنتهي العملية.

استمتع بمشاهدة برامج طيور الجنة مع أطفالك، حيث تُعد القناة خيارًا رائعًا لإثراء معرفتهم وتحفيز خيالهم!