“كنز: صحيفة بريطانية قديمة تروي قصة غرق تيتانيك كما لم تُروَ من قبل”

عُثِر مؤخراً على صحيفة نادرة تعود إلى عمر 112 عاماً، تُوثّق إحدى أكبر الكوارث البحرية في التاريخ، غرق سفينة “تيتانيك”، تم العثور على هذه الصحيفة في إنجلترا، سفينة “تيتانيك”، التي كانت تُعتبر تحفةً هندسية وذات تكنولوجيا متقدمة، اصطدمت بجبل جليدي في 15 أبريل 1912، مما أدى إلى غرقها وفقدان أكثر من 1500 شخص، تُعَدّ هذه الصحيفة اكتشافاً قيّماً بالنسبة للمؤرخين والباحثين، حيث توفر تفاصيل دقيقة عن ردود فعل الناس على الحادث، وتدعم التحقيقات التاريخية التي تسعى لتوضيح أبعاد الكارثة.

الصحيفه المؤلمه

عُثر على صحيفة تصوّر الانتظار المؤلم الذي واجهه عائلات ضحايا سفينة “تيتانيك” داخل خزانة ملابس في إنجلترا، بعد مرور أكثر من قرن من الزمان على وقوع تلك المأساة، شهدت فقدان أكثر من 1،500 شخص حياتهم عندما غرقت السفينة في أبريل/ نيسان عام 1912، بشكل مؤثر في الصور التي نشرتها الصحيفة التي يبلغ عمرها 112 عامًا، تتصدّر الصفحة الأولى من صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية صورة لامرأتين في ساوثهامبتون، المدينة الساحلية الإنجليزية التي أبحرت منها “تيتانيك”، تنتظران نشر قائمة بأسماء الناجين.

رحله السفينه تيتانيك

أبحرت سفينة “آر إم إس تيتانيك” بتاريخ العاشر من أبريل/ نيسان عام 1912، وبعد أربعة أيام فقط، تحولت رحلة “تيتانيك” الأولى إلى مأساة عندما اصطدمت السفينة بجبل جليدي في شمال المحيط الأطلسي عند الساعة 11:40 مساء يوم 14 أبريل/ نيسان، وغرقت السفينة في أقل من ثلاث ساعات، ولم تكن مزودة بقوارب نجاة كافية لحوالي 2،220 شخصًا كانوا على متنها، عُثر على الصحيفة في خزانة ملابس خلال عملية تنظيف منزل قامت بها دار المزادات “هانسونز”، حيث يُعتقد أنها كانت محفوظة هناك لأكثر من قرن.

تفاصيل الصحيفه