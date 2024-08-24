تأكد من قبولك.. أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024 بالجزائر وموعد فتح المرحلة الثانية

أسماء المقبولين في سكنات عدل 3، أن مشروع سكنات عدل 3 هي فرصة لكل الراغبين في الجزائر في الحصول على فرصة في اقتناء وحدة سكنية بأسعار مناسبة، حيث قامت وزارة الإسكان والعمران في الجزائر بفتح الباب في الأيام الماضية للتقديم في سكنات عدل ثلاثة ومع غلق باب التقديم والتسجيل لمتابعة الطلبات ودراستها والإعلان عن أسماء المقبولين في المرحلة الأولى فإن البحث يزداد حول خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 وهذا ما سنتعرف عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.

أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024 بالجزائر

يبحث الكثيرين من المتقدمين عن مشروع سكنات عدل 3 المرحلة الأولى عن أسمائهم هل تم قبول تسجيلهم في المشروع أم لا ويكون ذلك من خلال الأستعلام عن أسمائهم في سكنات عدل 3 عبر الخطوات التالية:

يتوجه المستعلم إلى الموقع الرسمي لوكالة عدل 3 ويمكن الدخول إليها بشكل مباشر من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

يتم تسجيل الدخول من خلال أدخال البيانات المطلوبة.

ومن القائمة يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ومن القائمة الظاهرة يتم اختيار ” الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل”.

يتم اختيار المرحلة الأولى.

ادخال جميع البيانات المطلوبة ورفع المستندات التي تحتاج إليها.

لا تظهر لك نافذة توضح حالة الطلب من القبول أو الرفض.

هل تم تحديد موعد فتح المرحلة الثانية من سكنات عدل 3؟

هناك الكثير من الأنباء المتداولة عن فتح المرحلة الثانية من سكنات عدل ثلاثة حيث أنه في الوقت الراهن لم يتم الإعلان عن أي أخبار جديدة تخص المرحلة الثانية من سكنات عدل ثلاثة التسجيل معلق منذ أن تم غلق باب المرحلة الأولى في 18 من شهر يوليو 2024.

ولكن من المتوقع أن يتم فتح الباب خلال الأيام القليلة القادمة للمرحلة الثانية من سكنات عدل 3 وذلك بعد ان يتم الأعلان عن أسماء المقبولين في المرحله الأولى.

شروط تسجيل سكنات عدل 3 المرحلة الثانية 2024

من المتوقع انه عند فتح باب التقديم على سكنات عدل ثلاثة المرحلة الثانية أن تكون الشروط على النحو التالي:

الجنسية: لابد أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

الإقامة الدائمة: وأن يكون مقيما بشكل مستمر ودائم على الأراضي الجزائرية.

العمر: لابد أن يتراوح والمرأة المتقدم للحصول على الوحدة ما بين 19 إلى 70 عام.

الالتزام : المتقدم أن يكون ملتزما ماليا في تسديد الدفعات المالية المقررة على الوحدة.

الموافقة على الشروط: كما لابد أن يقوم المتقدم بالموافقة على الشروط والأحكام والضوابط التي تحددها وزارة الإسكان.