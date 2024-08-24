الان هنا رابط التسجيل في القبول الموحد بالعراق للعام الدراسي الجديد 2024/2025

قامت وزارة التعليم في العراق بإتاحة رابط التسجيل في القبول الموحد للعام 2024 لتمكين الطلاب من التقديم للكليات والجامعات العراقية، وتم الكشف عن معدلات القبول المتوقعة في بعض التخصصات، حيث بلغت نسبة القبول في كلية الطب حوالي 95%، بينما بلغت نسبة القبول في كليات طب الأسنان والصيدلة حوالي 85%، كما أعلنت الوزارة عن تنسيق القبول في الجامعات والكليات الأخرى التابعة للعراق، وفي هذا السياق، تم إلغاء الامتيازات الخاصة بالقبول، وذلك وفقًا للقانون الذي أشرفت عليه وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط التسجيل في القبول الموحد بالعراق 2024

عملية التسجيل في القبول الموحد بالعراق تتضمن الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للدراسات والتخطيط العراقي القبول الموحد

تسجيل الدخول إلى النظام عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المخصصة.

تسجيل الرغبات الدراسية للطالب، والتي تتيح له اختيار ما يقارب 35 كلية وفقًا للقوانين والشروط المحددة من قبل الوزارة.

إدخال وتأكيد بيانات التسجيل الخاصة بالرغبات الدراسية.

حفظ البيانات المدخلة لتثبيت طلب التسجيل.

طباعة نسخة من طلب التسجيل للاحتفاظ بها حتى الرجوع إليها مرة أخرى في المستقبل.

يجب على الطلاب المتقدمين للقبول الموحد الالتزام بهذه الخطوات للتسجيل بنجاح والمنافسة على القبول في الكليات والجامعات العراقية.

شروط التسجيل في القبول الموحد بالعراق 2024

للتسجيل في القبول الموحد بالعراق، هناك بعض الشروط والمتطلبات الأساسية يجب على المتقدمين استيفاؤها، وهي:

1. أن يكون المتقدم حاصلًا على البطاقة الوطنية العراقية.

2. أن يكون المتقدم من مواطني العراق.

3. أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الدراسة المتوسطة أو الثانوية العامة.

4. ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة وقت التقديم للقبول الموحد.

5. ألا يكون المتقدم ملتحقًا بأي مؤسسة تعليمية أخرى.

6. ألا يكون المتقدم ملتحقًا بأي جهة حكومية.

7. أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وفقًا للفحص الطبي المطلوب.