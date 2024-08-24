رابط www yemenexam com نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 جميع المحافظات

بعد أن أنهى طلبة وطالبات الثانوية العامة في اليمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، وبدأ الطلاب في البحث عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 جميع المحافظات، والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأردن عن تخصيص رابط الكتروني لها حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها بكل سهولة ويسر ، وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة رسمياً خلال الساعات الأولى المقبلة، وإليكم خطوات الإستعلام.

نسب نجاح الثانوية العامة اليمن 2024

وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية الأردنية قد أعلن خلال حديث له على إحدى القنوات الفضائية أن حوالي ما يقرب من 90671 طالبة وطالبة أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي باليمن، وأضاف إلى أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 95.54% ، وهو مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري، وتقدم وزير التعليم الأرني بخالص التهاني للطلاب الناجحين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة.

رابط www yemenexam com نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على العديد من طلبة وطالبات الثانوية العامة، بعد الإعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024، والتي من المقرر أن تكون متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية: