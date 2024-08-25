وزارة الشؤون والأوقاف الإسلامية habous.gov.ma.. نتائج قرعة الحج في المغرب 2025 وأهم الشروط

نتائج قرعة الحج في المغرب هو ما ينتظر الكثير من المواطنين المغربيين الإعلان عنه الذي يتمكنوا من خلاله أداء فريضة الحج، حيث أنه من يجد اسمه من ضمن المقبولين في القرعة سيبدأوا في إعداد الإجراءات والأوراق اللازمة لزيارة بيت الله الحرام في عام 2025 وأداء شعائر فريضة الحج، ولكن يتم وضع مجموعة من الشروط والضوابط التي يتم على أساسها اختيار من هم مقبولين في القرعة.

نتائج قرعة الحج في المغرب 2025

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن نتائج قرعة الحج في المغرب التي قد قام الأفراد بالتقديم عليها من قبل خلال الفترة الماضية، وقد تم فحص الطلبات المقدمة إلى أن أصبح بإمكان الأفراد المشتركين فيها التعرف على النتيجة، وتحرص دائما الوزارة على تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، لذلك فقد أتاحت إمكانية الوصول إلى النتائج عبر إتباع ما يلي من الطرق:

أما عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

أو من خلال المكاتب المحلية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

أيضاً عن طريق إرسال رسالة نصية من قبل الجهة المسؤولة إلى المقبولين بشكل مباشر لإبلاغهم بالنتيجة.

مع توضيح الإجراءات التي سيتم اتباعها لاستكمال الخطوات.

كذلك من الضروري أن يتم التأكيد على جدية الفرد المقبول على استكمال الإجراءات.

شروط التسجيل في قرعة الحج المغرب

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبناء على تلك الشروط ومدى انطباقها على الأفراد يمكن لهم المشاركة في القرعة وتكون لهم فرصة كبيرة في الاختيار، والتي جاءت على النحو التالي: