رسميا.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 وحقيقة زيادتها وما هي حالات الإيقاف

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، يزداد البحث حول موعد صرف معاش شهر سبتمبر والذي تفصلنا عنه عدة أيام حيث يزداد البحث عن المستفيدين من المعاشات حول موعد صرفها وحقيقة زيادة المعاشات لشهر سبتمبر وقد أعلنت وزارة المالية عن المواعيد المقررة لبدء صرف المعاشات كما أيضاً وضحت الامر حول الأنباء المتداولة عن زيادة معاشات شهر سبتمبر وهذا ما سنعرفه معا في السطور القادمة فتابعونا.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر والتي من المقرر أن تبدأ في الأول من سبتمبر وذلك كما هو معهود عليه أن موعد بدء صرف المعاشات يتم في الأول من كل شهر ميلادي ويستمر حتى الخامس من نفس الشهر، لذلك فإن أول أيام صرف معاشات شهر سبتمبر ستكون في الأول من الشهر الموافق يوم الأحد.

حقيقة زيادة معاشات شهر سبتمبر 2024

قد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا يوجد إلى الآن أي زيادات مقررة على المعاشات حيث تداولت العديد من الأنبياء عن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وهذه الأخبار عارية تماما من الصحة حيث أن آخر زيادة تم تقريرها المعاشات كانت في شهر مارس الماضي حيث تم تقريرها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون في شهر مارس بدلا من شهر يوليو وذلك لمساعدة الأسر التي تعاني من الوضع الاقتصادي المتدهور، وقد أكدت الوزارة أن أي زيادات جديدة في المعاش سوف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الالكتروني للوزارة وأنه لا يجب الانسياق وراء الشائعات.

أماكن صرف معاشات سبتمبر 2024

قد أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية عدة وسائل يمكن من خلالها صرف معاشات شهر سبتمبر وهي تأتي على النحو التالي:

الصراف الآلى للبنوك «ATM».

منافذ ومكاتب البريد المصرى.

منافذ خدمة فوري.

فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش

حالات إيقاف معاشات سبتمبر 2024

هناك عدد من الحالات التي يتم فيها إيقاف المعاش للمستفيدين وذلك في الحالات التالية: