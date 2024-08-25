“رحلة عبر الزمن: معرض يُبرز الروابط التاريخية بين سكان المدينة وحيواناتهم الأليفة”

في قلب مدينة نيويورك، تستعد إحدى أبرز الفعاليات الثقافية، يهدف هذا المعرض إلى تسليط الضوء على علاقة سكان نيويورك التاريخية والمستدامة مع حيواناتهم الأليفة، ويستعرض كيف شكلت هذه العلاقة جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي والثقافي للمدينة، من خلال مجموعة متنوعة من المقتنيات التاريخية، والصور، واللوحات الفنية، والقصص الشخصية، سيأخذ المعرض الزوار في رحلة عبر الزمن، مُظهراً كيف تطورت العلاقة بين الإنسان والحيوان، يعكس المعرض كيف كانت الحيوانات الأليفة من الكلاب والقطط إلى الطيور والأسماك، جزءاً لا يتجزأ من حياة سكان نيويورك.

معلومات عن المعرض

يوثق المعرض الذي تنظمه جمعية نيويورك التاريخية نحو ثلاثة قرون من حياة سكان نيويورك وأصدقائهم من الحيوانات، عبر مجموعة من الصور واللوحات والوسائط التاريخية، تقول الجمعية إن الحيوانات لطالما لعبت عبر الزمن أدوارًا محورية في حياة سكان نيويورك، ويهدف المعرض الذي يُفتتح في أكتوبر، إلى إبراز الروابط المستمرة التي نشأت بين الحيوانات والبشر على مر السنين في مدينة نيويورك، ستُتاح للزوار فرصة استكشاف كيفية تأثير الحيوانات الأليفة على المجتمع، من خلال الأعمال الفنية التي تصوّر اللحظات اليومية والحياة الخاصة لهذه الحيوانات، إلى السجلات التاريخية التي توثّق علاقات الناس بحيواناتهم الأليفة عبر العقود، يُعتبر هذا المعرض فرصة للتفكر في التأثيرات المتبادلة بين البشر وحيواناتهم الأليفة، وكيف ساعدت هذه العلاقة في تشكيل هوية المدينة ونمط حياتها.

علاقه البشر و الحيوانات الأليفة