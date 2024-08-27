موعد إصدار بيس 2025 أي فوتبول بيس للموبايل وأهم التحديثات المتوقع إصدارها

قامت شركة كونامي بالإعلان عن الموعد الخاص بنزول بيس 2025 وذلك على جهاز المحمول للإطمئنان من قبل جميع محبي اللعبة وسوف يتم نزول جميع التحديثات والتطويرات الجديدة والمميزة التي تميل إلى الواقع، وتتناسب مع جميع التقنيات الخاصة بالجيل الجديد، حيث يشهد هذا التحديث نجاحاً باهراً وكبيراً، وذلك وفقاً لما تم حدوثه من نجاح كبير في عام 2024.

الموعد الخاص بنزول لعبة بيس 2025 على المحمول

يوجد موعد محدد يتم من خلاله نزول لعبة بيس لعام 2025 وذلك على جهاز المحمول بالإضافة إلى بعض التطويرات والتحديثات المزودة إلى اللعبة وهذا الموعد هو:

قامت شركة كونامي بالإعلان عن الموعد الخاص لنزول لعبة بيس على الهاتف وسوف يتم الإفصاح عن اللعبة في اليوم الموافق 12 من شهر سبتمبر المقبل.

تم التأكيد من قبل اللعبة على أنه سوف يتم استمرار التحديث الخاص للعبة من خلال بعض الإضافات المبهرة، وذلك حتى اليوم الموافق 15 من شهر سبتمبر المقبل.

كيفية تحميل لعبة بيس

في حالة الرغبة بتحميل لعبة بيس يمكن للجميع إتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

في البداية نقوم بفتح تطبيق جوجل بلاي أو تطبيق آب ستور.

وبعد ذلك نقوم بالبحث عن اسم اللعبة في المربع الخاص البحث.

الضغط على كلمة تحديث.

يلزم أن يتم الانتظار حتى تحديث اللعبة وظهور الرمز الخاص على الجهاز.

الإضافات الجديدة في اللعبة 2025

توجد بعض الإضافات والتعديلات الجديدة في لعبة بيس 2023 والتي يمكن أن يتم تحميلها على المحمول وتتمثل فيما يلي: