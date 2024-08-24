أشيك فئات السيارات الرياضية 2024.. مواصفات كوبرا فورمينتور القوة والتصميم في سيارة رياضية

تعد كوبرا فورمينتور واحدة من أكثر السيارات الرياضية تطوراً في السوق، حيث تجمع بين الأداء الرائع والتصميم العصري لتوفر تجربة قيادة متميزة، حيث تقدم هذه السيارة مزيجاً مثيراً من القوة والراحة، مما يجعلها خياراً ممتازاً للمحترفين وعشاق السيارات على حد سواء.

مواصفات كوبرا فورمينتور

تصميم أنيق وعصريتتميز كوبرا فورمينتور بتصميمها الجريء والمميز، والذي يعكس الفخامة والقوة.

الواجهة الأمامية للسيارة تبرز بشبكها العريض والمصابيح الأمامية ذات التصميم المميز، بينما يمنح الهيكل المنخفض والسيارة ذات الطابع الرياضي لمسة من القوة.

كما يساهم تصميم السيارة في تحسين الديناميكا الهوائية، مما يعزز من أدائها على الطرقات.



مواصفات الأداءالمحرك

مواصفات الأداءالمحرك تأتي كوبرا فورمينتور بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر تيربو، قادر على توليد قوة تصل إلى 310 حصاناً.

نظام الدفع

يتميز النظام بالدفع الرباعي، مما يوفر ثباتاً عالياً على مختلف أنواع الطرق.

التسارع

تستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 4.9 ثانية، مما يبرز قوتها وأداءها الرياضي.

السرعة القصوى

تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س، مما يعكس قدرتها العالية على الأداء.التكنولوجيا والراحةتأتي كوبرا فورمينتور مجهزة بأحدث التقنيات التي تضيف قيمة كبيرة لتجربة القيادة.

تتضمن الميزات الرئيسية نظام المعلومات والترفيه: شاشة لمس كبيرة بقياس 12 بوصة مع دعم لتقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

التحكم في المناخ

نظام تكييف أوتوماتيكي يحتوي على مناطق متعددة للتحكم في درجة الحرارة.

السلامة