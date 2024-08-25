“هُنـــــا AADL3“.. أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 عبر وزارة الإسكان الجزائرية

أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر يبحث الذين قد قاموا بالتقديم عليه وعن موعد إعلان وزارة الإسكان، حيث قد قاموا بالتسجيل في البرنامج منذ فترة ونتيجة لازدياد عدد الطلبات المقدمة اضطرت الجهة المعنية إلى غلق باب التسجيل لحين فحص الطلبات التي قدمت بالفعل، وقد حدث ذلك في يوم 18 يوليو 2024، ومن المتوقع أن يتم إتاحة إمكانية التسجيل مرة أخرى بعد الانتهاء من مراجعة الطلبات وإعلان النتيجة.

أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر 2024

أتاحت وزارة الإسكان الجزائرية أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر والذي يمكن الاستعلام عنهم من خلال عدة طرق وفرتها الوزارة، وذلك أما من خلال تلقي رسالة نصية تفيد بذلك، أو من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة عدل الرقمية.

إدخال البيانات اللازمة للتمكن من تسجيل الدخول.

الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء سكنات عدل 3.

النقر على أيقونة عرض حالة الطلب.

في حالة أن كان قد تم فحص الطلب ستظهر النتيجة وفي حالة عدم الانتهاء من المراجعة سيجد المستعلم أنه جاري فحص الطلب.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

من المتوقع وفقاً للقرارات الوزارية أن يتم إعادة فتح باب التسجيل في سكنات عدل، ولذلك قبل هذا يجب على الأفراد الراغبين في التقديم أن يتأكدوا من انطباق الشروط المطلوبة عليهم، والتي هي كما يلي: