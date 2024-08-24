Realme C63: القوة والفخامة في هاتف اقتصادي بتصميم يحاكي الآيفون

المواصفات

الشاشة 6.75 بوصة، IPS LCD، بدقة HD+، تردد 90Hz المعالج Unisoc Tiger T612 الذاكرة حتى 8GB RAM + 8GB Dynamic RAM التخزين حتى 256GB الكاميرا الخلفية 50MP الكاميرا الأمامية 8MP البطارية 5000mAh، شحن سريع 45W النظام Android 14

المميزات

تصميم فخم يحاكي هواتف الآيفون. شاشة كبيرة بحجم 6.75 بوصة. معدل تحديث عالي للشاشة يصل إلى 90Hz. بطارية ضخمة بسعة 5000mAh. شحن سريع بقوة 45W. أداء جيد بفضل معالج Unisoc Tiger T612. ذاكرة عشوائية كبيرة تصل إلى 8GB RAM. مقاومة للماء والغبار بمعيار IP54. نظام تشغيل حديث Android 14. سعر تنافسي في الفئة الاقتصادية.

العيوب

دقة الشاشة محدودة بـHD+.

محدودة بـHD+. الكاميرا الخلفية واحدة فقط.

واحدة فقط. لا يدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

تسجيل الفيديو بدقة 4K. الحماية من نوع Gorilla Glass غير متوفرة.

من نوع Gorilla Glass غير متوفرة. الأداء في الألعاب عالية الجودة قد يكون محدودًا.

في الألعاب عالية الجودة قد يكون محدودًا. الشحن العكسي غير متوفر.

غير متوفر. التصميم رغم فخامته، إلا أنه مشتق من تصميم آخر.

رغم فخامته، إلا أنه مشتق من تصميم آخر. السماعات Mono وليست ستيريو.

يقدم هاتف Realme C63 تجربة متكاملة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق بسعر اقتصادي، يعد هذا الهاتف خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في امتلاك هاتف ذكي يحاكي تصميم الآيفون دون التضحية بالميزانية، مع مواصفات تقنية تلبي احتياجات المستخدم اليومية ومميزات تجعله يبرز في فئته، يثبت Realme C63 أن الفخامة والقوة يمكن أن تأتي بسعر مناسب، ومع ذلك، يجب على المستخدمين الانتباه إلى بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربتهم، خاصة إذا كانوا من محبي الألعاب الثقيلة أو التصوير الاحترافي.