هسـه.. أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر spa.gov.iq في كل المحافظات

أعلنت الجهات المختصة كشف أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي الرقمية، والتي قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتدشينها مؤخراً، كما كشفت الوزارة أهم الشروط والمتطلبات التي ينبغي تحققها في المتقدم قبل التقديم، ومن المنتظر الإعلان عن تلك الأسماء المستحقة للدعم عقب فرزها.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر مظلتي، حيث أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن المستحقين للدعم إلكترونياً، فلقد تعد هذه المبادرة من إحدى المبادرات التنموية التي اعتمدتها الدولة من أجل مساندة المواطنين العراقيين ذوات الدخل المحدود، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك :

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الضغط على أيقونة طلب الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمستعلم بالطريقة المراد الحصول بها على الدعم.

النقر على تحميل الكشوفات، حيث سيتم تحميلها على الجهاز بصيغة pdf.

بالنهاية ستظهر كافة النتائج والبيانات المرغوب في الحصول عليها.

شروط التسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية

قامت الجهات المختصة بتحديد الشروط والمتطلبات التي ينبغي استيفاؤها للحصول على هذه الإعانة، إذ تحرص الدولة وجميع العاملين بها على منح هذا الدعم للفئات المستحقة، والتي تتمثل في النقاط الآتية: