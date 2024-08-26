حلقـــات قوية.. الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس في هـــذا الموعد على قناة الفجر.. أحداث مثيرة تستحق المشاهدة

مسلسل قيامة عثمان وهو محط أنظار عدد كبير من الجمهور في العالم الإسلامي ولقد ازداد الحديث عنه خاصة بعد اقتراب حلول شهر سبتمبر والذي من المتوقع أن يتم فيه عرض أولى حلقات المسلسل الجزء السادس ولكن ليس هناك أي أخبار تؤكد هذا الأمر مما يعنى أنه احتمال كبير جدا أن لا يتم عرض الجزء السادس من المسلسل في شهر سبتمبر.

مسلسل قيامة عثمان

وفقا للمعلومات الاخيرة والتوقعات المنتشرة فإن مسلسل قيامة عثمان من المقرر أن يتم عرضه في موسم الدراما الشتوية، فإن أقرب موعد لعرض المسلسل سوف يكون آخر شهر أكتوبر القادم، وهو ما آثار حزن بعض المشاهدين الذين ينتظرون عرض المسلسل بفارغ الصبر، واستطاع المسلسل أن يحقق نسب مشاهدة عالية وذلك نظرا للتالي:

يقوم المسلسل على أحداث تاريخية كبيرة تجسد قصص بطولة لقادة المسلمين مؤسسي الدولة العثمانية.

في الحقيقة فإن الأحداث التاريخية المتشابكة والتي تعرض عزة الإسلام آن ذاك وقوة وشجاعة قادة المسلمين جعلت عدد كبير من المشاهدين ينجذب إلى متابعة المسلسل.

يجسد المسلسل قصة البطل عثمان أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية والذي استطاع في عهده أن يزيد من الفتوحات الاسلامية وأن يقضي على أعداء الدولة العثمانية بكل شجاعة.

القنوات الناقلة للمسلسل

حظى مسلسل قيامة عثمان باهتمام كبير جدا من المتابعين ولذلك فإن هناك عدد من القنوات تحرص على بث حلقاته ومن أهمها قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية، والتي تتمثل معلومات التردد الخاصة بهم في التالي:

قناة ATV التركية

اسم القناة ATV التركية.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد هو 12692.

معدل استقطاب القناة عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

قناة الفجر الجزائرية