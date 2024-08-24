وزارة الموارد البشرية توضح.. خطوات التسجيل في دعم الحقيبة المدرسية وما هي شروط التسجيل في الدعم 

يعتبر دعم الحقيبة المدرسية من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية السعودية بالتعاون مع وزارة التعليم، ويرغب العديد من المواطنين الاستفادة من الدعم فيتم التساؤل بشكل متكرر على خطوات التسجيل في دعم الحقيبة المدرسية وما هي شروط التسجيل في الدعم ليتم الموافقة على قبول الطلب الخاص بك، سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

طريقة التقديم على دعم الحقيبة المدرسية

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية بأنه سيتم العمل على استقبال دفعة جديدة من المسجلين على الدعم كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية من هنا .

يتم تسجيل الدخول على الموقع إذا كان لديك حساب رسمي، أو اضغط على انشاء حساب جديد ويتم تسجيل كافة البيانات الشخصية لتأكيد الحساب الخاص بك.

اضغط على دعم الحقيبة المدرسية ويتم تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بك، وأيضا إرسال كافة المستندات والأوراق التي تطلبها المنصة لتأكيد الطلب.

بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات اضغط على تقديم الطلب، ويتم الانتظار لحين الموافقة على طلب الدعم من قبل الوزارة.

ما هي شروط الاستفادة من دعم الحقيبة المدرسية

يرغب بعض المواطنين التسجيل لاستفادة أبنائهم من الدعم، ولكن أعلنت وزارة الموارد البشرية بأن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها وهي كالتالي: