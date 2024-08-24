رابط التسجيل لاستخراج البطاقة التموينية العراق 2024 والشروط المطلوبة

تعد بطاقة التموين في العراق 2024 إحدى المبادرات الرئيسية لوزارة التجارة العراقية لدعم المواطنين بتوفير المواد الأساسية والسلع بأسعار مخفضة لحملة البطاقة، ونظرًا لدورها الهام في حياة المواطن العراقي، يسعى الكثيرون لمعرفة كيفية إضافة طفل إلى البطاقة، حيث يمكن الحصول على البطاقة إلكترونيا عبر إجراءات بسيطة، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم رابط وخطوات التقديم والشروط المطلوبة، لذا يرجي متابعتنا.

رابط التسجيل لاستخراج البطاقة التموينية العراق 2024

فتحت وزارة التجارة العراقية باب التقديم للحصول على البطاقة التموينية لدفعة جديدة من المواطنين، بهدف الاستفادة من مزاياها وأسعارها المخفضة، هذا الإجراء يهدف إلى مواجهة غلاء الأسعار وتحسين مستوى المعيشة، فيما يلي خطوات استخراج بطاقة التموينية في العراق لعام 2024:

في البداية، عليك الدخول علي منصة أور الرسمية.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

النقر علي خانة خدمات وزارة التجارة.

ثم النقر علي خانة خدمات بطاقة التموين من القائمة الرئيسية.

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة.

ثم إرفاق الأوراق والوثائق اللازمة لاستخراج البطاقة التموينية.

يجب عليك التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم النقر علي خانة إرسال الطلب.

شروط استخراج البطاقة التموينية العراق 2024

هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها للراغبين في التسجيل في البطاقة التموينية للمواطنين العراقيين، وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في العراق.

إدخال جميع بيانات أفراد الأسرة في استمارة التسجيل.

كما يجب تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم إثبات للإقامة مثل عقد إيجار أو فاتورة خدمات.

أن لا يكون لدى المتقدم بطاقة تمويل سارية حاليًا.

الأوراق المطلوبة لإضافة طفل إلى بطاقة التموين بالعراق

هناك مجموعة من المستندات المطلوبة التي يجب تقديها عند إضافة طفل جديد إلى بطاقة التموين بالعراق وهي كالتالي:

مستندات نقل الزوجة.

تقديم مستند رسمي موثق يثبت أن أسرة الطفل من محدودي الدخل.

بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بالزوج والزوجة.

بطاقة الإقامة.

نسخة من البطاقة التموينية

شهادة ميلاد الطفل المراد إضافته.

شروط إضافة طفل إلى بطاقة التموين بالعراق

قامت الحكومة العراقية بوضع بعض من المعايير والشروط التي يلزم توافرها عند إضافة طفل لبطاقة التموين وهي كما يلي: