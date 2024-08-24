سجل بسرعه.. سجل في قرعة الحج بالجزائر و تعرف على شروط التسجيل 

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالجزائر بأنه سيتم البدء في قبول طلبات المواطنين بالتسجيل في قرعه الحج من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحج والعمرة هناك، كما أعلنت بأنه يتم التسجيل بناء على بعض الشروط الأساسية التي أعلنتها الوزارة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

طريقة التسجيل في قرعة الحج بالجزائر

في البداية يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة الرسمي من هنا .

اختر تسجيل حساب جديد، ويتم تسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة بك التي يطلبها الموقع.

يطلب الموقع تأكيد البيانات الخاصة بك، ثم يتم إرسال بعض المستندات الرسمية التي تطلبها المنصة.

اضغط على تقديم الطلب، ويتم الانتظار لحين الموافقة من قبل الوزارة.

ما هي شروط التسجيل في قرعة الحج بالجزائر

يرغب العديد من الأشخاص الاطلاع على أهم شروط التسجيل في القرعة للتأكد هل هي مناسبة بالنسبة لهم أم لا، وهي كالتالي: