استعلـــم عن قوائم كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية pdf فور اعلانها عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن اقتراب موعد ظهور اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الذين لهم الحق في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتي حرصت الوزارة على تقديمه إلى الفئات المستحقة من أبناء الشعب العراقي، الذين تقدموا للحصول على الدعم حيث يمكن الاستعلام عن الأسماء بشكل إلكتروني وذلك باتباع الخطوات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها، وهي ما نوضحها بالتفصيل في السطور التالية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

حتى يظهر اسمك في اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية، يجب أن تنطبق عليك الشروط التالية:

يشترط في المتقدم أن يكون مواطن عراقي الجنسية.

كما يشترط إقامته الدائمة داخل الحدود العراقية.

كون الأسرة من الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية شرط مهم لاستحقاق الدعم.

عدم امتلاك المتقدم أي عقارات أو أصول عالية الثمن أمر مهم للحصول على الدعم.

يشترط أن يكون عمر المتقدم بين 18 وحتى 60 عام.

كما يشترط في الأسر المتقدمة أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 افراد فأكثر حتى تحصل على الدعم.

اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية

يود معرفة طريقة الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية عدد كبير من المواطنين حيث تعد من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المواطنين الذين تقدموا بطلب للحصول على هذا الدعم، وتتمثل خطوات الاستعلام في التالي: