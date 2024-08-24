الإعلان 2.. مسلسل المتوحش Yabani الموسم الثاني والقنوات الناقلة مترجم باللغة العربية

موعد عــرض مسلسل المتوحش الموسم الثاني، من أكثر المسلسلات التركية التي تصدرت قوائم البحث خلال الأيام الأخيرة والتي لاقت اهتمام وبحث محبي الدراما التركية خاصة بعد النجاح الذي حققه مسلسل المتوحش في الجزء الأول على القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية والتي تخطت نسب مشاهدته الملايين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل المتوحش الموسم الثاني …والقنوات الناقلة للمسلسل.

موعد عرض مسلسل المتوحش Yabani الموسم الثاني

تدور أحداث مسلسل المتوحش الموسم الثاني حول قصة الشاب “يامان” الذي تم خطفه على يد زوج والدته وألقى به في الشارع ليكبر ويكون أسرة من أطفال الشوارع ويعاني من الفقر والكثير من المشاكل التي قد تواجه الطفل الصغير في الشارع استطاع “يامان” ان يكون أسرة من الأطفال وبعد أن يصبح شاباً يعثر أهل “يامان” عليه ويقرروا أن يعيش بينهم حياة الأغنياء ، إلا أنه يجد صعوبة شديدة في التعامل معهم وبعد مرور الأيام يكتشف يامان أن الرجل الذي قام بإختطافه وهو صغير هو زوج والدته فيتعرض لصدمة كبيرة ويقرر أن يذهب إلى الشارع مرة أخرى، ثم يعود وينتقم ، ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني في سبتمبر المقبل.

القنوات العارضة لمسلسل المتوحش الموسم الثاني

وأعلنت الشركة المنتجة لمسلسل المتوحش أنه من المقرر أن يتم الجزء الثاني من المسلسل على عدد من القنوات الفضائية ومنها:

قناة فوكس التركية

التردد: 12329.

معدل الترميز: 6000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة MBC 1