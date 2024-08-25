“ماما جابت بيبي“ استقبلي تردد قناة وناسة 2024 الجديد على الاقمار الصناعية نايل وعربسات لأروع وأحلى أغاني لولو الشطورة

عبير أحمد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“ماما جابت بيبي“ استقبلي تردد قناة وناسة 2024 الجديد على الاقمار الصناعية نايل وعربسات لأروع وأحلى أغاني لولو الشطورة
تردد قناة وناسه

قامت إدارة قناة وناسه بالإعلان عن التردد الجديد الخاص بالقناة والذي يبحث عنه عدد كبير من الآباء والأمهات حيث أنها من القنوات المفضلة لدى الأطفال وذلك لأنها تقوم بعرض الأغاني والأناشيد على مدار اليوم بدون فواصل إعلانية وهذا يعد من أبرز ما يميز القناة، ويجب العلم أن إدارة القناة تحرص دوما على اختيار أحدث التقنيات وهذا من أجل تقديم محتوى بأعلى وأفضل جودة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة وناسه

يمكن الان لجميع المتابعين استقبال قناة وناسه بشكل مجاني تماما حيث أنها لا تحتاج إلى رسوم اشتراك أو كود تشفير وهذا من خلال القمر الصناعي نايل سات وذلك باستخدام التردد الجديد التالي:

  • التردد: 11430.
  • معدل الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسه على القمر الصناعي عرب سات

يجب العلم أن قناة وناسة لا تهتم فقط بالمحتوى الترفيهي ولكنها تقوم أيضا بعرض مجموعة من البرامج التعليمية التي تعمل على تعليم الطفل الكثير من العادات الإيجابية، ويمكن للجميع تنزيلها بكل سهولة وهذا من خلال استخدام التردد الجديد وهو:

  • التردد: 12270.
  • معدل الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • معدل الترميز: 27500.

خطوات تنزيل قناة وناسة

يمكنك الآن تنزيل قناة وناسة بكل سهولة من المنزل وهذا دون الحاجة إلى الذهاب إلى أماكن صيانة وهذا بمجرد اتباع الخطوات الآتية:

  • في بداية الأمر قم بفتح إعدادات الرسيفر وهذا باستخدام ريموت التحكم.
  • بعد ذلك قم بالدخول على قائمة التركيب اليدوي.
  • ثم بعد ذلك قم بالنقر على خيار إضافة قناة جديدة.
  • قم بتحديد القمر الصناعي الذي ترغب من خلاله استقبال القناة.
  • سوف يتطلب منك كتابة كل من تردد القناة ومعدل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.
  • أخيرا اضغط على زر حفظ وانتظر دقائق حتى يتم تنزيل القناة لديك.
معلومات الكاتب
عبير أحمد

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