تردد قنوات SSC SD المفتوحة على عرب سات 2024.. “تنقل مباريات الدوري السعودي”

اكتشف الترددات الخاصة بجميع قنوات SSC الرياضية المتاحة بجودة SD والمفتوحة على قمر عرب سات، حيث تقوم هذه القنوات بنقل جميع مباريات الدوري السعودي بشكل مجاني، مما يوفر للمشاهدين في المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية فرصة متابعة المباريات دون أي تكاليف.

تردد قنوات SSC SD المفتوحة على عرب سات 2024

تتوفر قنوات SSC الرياضية بجودة SD المفتوحة للجميع بدون تشفير على قمر عرب سات، حيث تتيح للمشاهدين متابعة جميع مباريات الدوري السعودي مجانًا، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي للاستمتاع بهذه القنوات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي (H).

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

الفرق بين قنوات SSC SD وHD

تعمل القنوات المفتوحة بجودة SD، مما يعني أنها متاحة للجميع بدون الحاجة إلى اشتراك، وهي مزودة بمعلقين مخصصين؛ من ناحية أخرى، فإن قنوات SSC التي تعمل بجودة HD هي قنوات مشفرة، وتتطلب الاشتراك في خدمة GOBX مع دفع رسوم شهرية للاستمتاع بالبث عالي الجودة.

كيفية تثبيت قنوات SSC على جهاز التلفاز

إذا لم تكن قنوات SSC مثبتة بالفعل على جهازك، يمكنك إضافتها عبر اتباع الخطوات التالية:

افتح آخر قناة في قائمة القنوات الموجودة لديك.

اضغط على زر “القائمة” أو “Menu” باستخدام الريموت كنترول.

اختر “التركيب” ثم “إعدادات الهوائي” أو ما يعادلها في جهاز الرسيفر الخاص بك.

أدخل بيانات التردد الخاص بقنوات SSC في الحقول المطلوبة.

اضغط على زر OK وانتظر حتى يتم استقبال التردد وتثبيت القنوات.

بهذه الطريقة، يمكنك متابعة مباريات الدوري السعودي ومشاهدة أبرز نجومه، مثل كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، ونيمار، مجانًا عبر قنوات SSC بصيغة SD.