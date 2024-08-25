منصة أور.. معرفة غرامات المرور بغداد 2024 وكيفية سدادها من خلال الموقع الرسمي 

يعد الالتزام بقوانين المرور أمرا حيويا لضمان سلامة الجميع على الطرق، لذلك يعتبر معرفة غرامات المرور من الجوانب الأساسية التي يجب على السائقين مراعاتها لتجنب التبعات القانونية والمخالفات المالية، كما توفر الجهات المختصة في بغداد أدوات إلكترونية حديثة تتيح للسائقين الاستعلام عن الغرامات المرورية بسهولة مما يساعدهم على متابعة المخالفات وتسديدها في الوقت المناسب، كما يساهم هذا النهج في تعزيز الوعي المروري وتحقيق انسيابية أكبر في حركة السير داخل المدينة، وفى هذا المقال سنستعرض خطوات معرفة غرامات المرور بغداد وكيفية تسوية الغرامات لتجنب العقوبات الاضافية.

معرفة غرامات المرور بغداد

يتطلب أمر معرفة غرامات المرور بغداد اتباع خطوات بسيطة تمكنك من التحقق من المخالفات المسجلة بحق سيارتك أو رخصتك، كما تتيح هذه الخدمة الوصول إلى المعلومات بشكل سريع وموثوق مما يسهم في تسهيل إجراءات تسديد الغرامات وتجنب التراكم، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن غرامات المرور في بغداد:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أور الإلكترونية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة.

ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية أو قائمة الخدمات المتاحة ثم اضغط عليه للوصول إلى الخيارات المتاحة من الصفحة الرئيسية.

انقر على خيار الاستعلام عن مخالفة مرورية.

قم بإدخال بيانات سيارتك في الحقول المخصصة.

اضغط على زر بحث أو استعلام.

ستظهر قائمة بكل المخالفات المسجلة مع تفاصيل دقيقة عن كل مخالفة وقيمة الغرامة.

تسوية غرامات المرور بغداد