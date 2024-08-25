معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024 وخطوات التسجيل في التنسيق الموحد

معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024، أصبح هناك الكثير من الطلاب والطالبات يبحثون عن معدلات القبول في الجامعات والكليات والمعاهد في الأردن، بعدما قد تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة وبدأت الكليات والمعاهد على التوالي في الإعلان عن معدل القبول بها حتى يستطيع الطلاب التقديم عبر موقع التنسيق الموحد للالتحاق بإحدى الكليات وفقاً للمجموع الذي حصل عليه الطالب في المرحلة الثانوية.

معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي عن معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024 حتى يتمكن جميع الطلاب من إجراء التنسيق الخاص بهم، والتي قد جاءت على النحو التالي:

معدل قبول كلية الطب الأسنان يصل إلى 97.5 %.

ثم معدل قبول كلية الطب العام والذي قد حدد بنحو 97 %.

يليه معدل قبول كلية الذكاء الاصطناعي والذي تم تحديده ليصل إلى 95.2 %.

يأتي بعد ذلك معدل قبول كلية العلاج الطبيعي والذي وصل إلى 92.1 %.

ثم كلية الهندسة التي قد بلغ معدل قبول الطلاب بها إلى 92 %.

ثم معدل القبول في كلية الهندسة الكهربائية حيث وصل إلى حوالي 88.4 %.

أخيراً معدل القبول في كلية العلوم الحياتية التطبيقية والذي هو 84.6 %.

التسجيل في التنسيق الموحد 2024

بعدما قد تم الإعلان عن معدلات القبول في كل الجامعات لذا أصبح من الممكن للطلاب التقديم على الكلية التي يرغبون في الدراسة بها، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: