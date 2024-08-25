لا تفقد الأمل سارع بالاشتراك يمكن تكون انت الفائز القادم… أرقام وكيفية المشاركة في مسابقة الحلم

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات التي يتابعها جمهور كبير في العالم العربي، حيث تمنح المشاركين فرصة فريدة لتحقيق أحلامهم، حيث يتم تنظيم المسابقة سنويا وتبث عبر قناة الام بي سي الشهيرة، مما يزيد من شعبيتها وانتشارها.

كيفية المشاركة في مسابقة الحلم

للمشاركة في مسابقة الحلم، يمكن لأي شخص من الدول العربية إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص في بلده، بعد ذلك، يتم إدخاله تلقائيا في السحب الذي يتم تنظيمه دوريا، وكلما زاد عدد الرسائل التي يرسلها المشترك، زادت فرصته في الفوز بالجائزة الكبرى.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من مختلف الدول عبر الأرقام المخصصة لكل شبكة إليك قائمة بأرقام الاشتراك:

الدولة الشبكة رقم الاشتراك مصر جميع الشبكات 95458 السعودية STC 858888 Mobily 650444 Zain 755505 المغرب MarocTel 9669 INWI 9669 تونس جميع الشبكات 85988 الأردن Zain 94099 Orange 94099 الإمارات Etisalat 5544 DU 3636 البحرين Zain 94000 Batelco 94000 STC 94000 فلسطين Jawwal 1625 Oredo 6144 العراق Zain 2770 Asiacell 2266 Korek 2180 اليمن Sabafon 5222 You 5222 Yemen Mobile 5222 سوريا Syriatel 1565 MTN 1555 الكويت STC 4141 Zain 4141

جوائز مسابقة الحلم

ما يجعل مسابقة الحلم مميزة هو الجوائز الضخمة التي تقدمها، حيث تتراوح قيمة الجوائز من آلاف الدولارات وصول إلى مليون دولار أو أكثر في السحب النهائي، فيها الفائزون يحصلون على هذه الجوائز بشكل نقدي، مما يتيح لهم تحقيق أحلامهم الشخصية، سواء كان ذلك بشراء منزل جديد، أو بدء مشروع خاص، أو حتى تحقيق حلم السفر حول العالم.