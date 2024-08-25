لا تفقد الأمل سارع بالاشتراك يمكن تكون انت الفائز القادم… أرقام وكيفية المشاركة في مسابقة الحلم

نورا جمعه تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
لا تفقد الأمل سارع بالاشتراك يمكن تكون انت الفائز القادم… أرقام وكيفية المشاركة في مسابقة الحلم

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات التي يتابعها جمهور كبير في العالم العربي، حيث تمنح المشاركين فرصة فريدة لتحقيق أحلامهم، حيث يتم تنظيم المسابقة سنويا وتبث عبر قناة الام بي سي الشهيرة، مما يزيد من شعبيتها وانتشارها.

كيفية المشاركة في مسابقة الحلم

للمشاركة في مسابقة الحلم، يمكن لأي شخص من الدول العربية إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص في بلده، بعد ذلك، يتم إدخاله تلقائيا في السحب الذي يتم تنظيمه دوريا، وكلما زاد عدد الرسائل التي يرسلها المشترك، زادت فرصته في الفوز بالجائزة الكبرى.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من مختلف الدول عبر الأرقام المخصصة لكل شبكة إليك قائمة بأرقام الاشتراك:

الدولة الشبكة رقم الاشتراك
مصر جميع الشبكات 95458
السعودية STC 858888
Mobily 650444
Zain 755505
المغرب MarocTel 9669
INWI 9669
تونس جميع الشبكات 85988
الأردن Zain 94099
Orange 94099
الإمارات Etisalat 5544
DU 3636
البحرين Zain 94000
Batelco 94000
STC 94000
فلسطين Jawwal 1625
Oredo 6144
العراق Zain 2770
Asiacell 2266
Korek 2180
اليمن Sabafon 5222
You 5222
Yemen Mobile 5222
سوريا Syriatel 1565
MTN 1555
الكويت STC 4141
Zain 4141

جوائز مسابقة الحلم

ما يجعل مسابقة الحلم مميزة هو الجوائز الضخمة التي تقدمها، حيث تتراوح قيمة الجوائز من آلاف الدولارات وصول إلى مليون دولار أو أكثر في السحب النهائي، فيها الفائزون يحصلون على هذه الجوائز بشكل نقدي، مما يتيح لهم تحقيق أحلامهم الشخصية، سواء كان ذلك بشراء منزل جديد، أو بدء مشروع خاص، أو حتى تحقيق حلم السفر حول العالم.

معلومات الكاتب
نورا جمعه

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“رسالة هتخليك مليونير” طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للدخول في السحب على جوائز كبيرة مع مصطفي الأغا من مجموعة قنوات mbc
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