لا تفقد الأمل سارع بالاشتراك يمكن تكون انت الفائز القادم… أرقام وكيفية المشاركة في مسابقة الحلم

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات التي يتابعها جمهور كبير في العالم العربي، حيث تمنح المشاركين فرصة فريدة لتحقيق أحلامهم، حيث يتم تنظيم المسابقة سنويا وتبث عبر قناة الام بي سي الشهيرة، مما يزيد من شعبيتها وانتشارها.
كيفية المشاركة في مسابقة الحلم
للمشاركة في مسابقة الحلم، يمكن لأي شخص من الدول العربية إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص في بلده، بعد ذلك، يتم إدخاله تلقائيا في السحب الذي يتم تنظيمه دوريا، وكلما زاد عدد الرسائل التي يرسلها المشترك، زادت فرصته في الفوز بالجائزة الكبرى.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من مختلف الدول عبر الأرقام المخصصة لكل شبكة إليك قائمة بأرقام الاشتراك:
|الدولة
|الشبكة
|رقم الاشتراك
|مصر
|جميع الشبكات
|95458
|السعودية
|STC
|858888
|Mobily
|650444
|Zain
|755505
|المغرب
|MarocTel
|9669
|INWI
|9669
|تونس
|جميع الشبكات
|85988
|الأردن
|Zain
|94099
|Orange
|94099
|الإمارات
|Etisalat
|5544
|DU
|3636
|البحرين
|Zain
|94000
|Batelco
|94000
|STC
|94000
|فلسطين
|Jawwal
|1625
|Oredo
|6144
|العراق
|Zain
|2770
|Asiacell
|2266
|Korek
|2180
|اليمن
|Sabafon
|5222
|You
|5222
|Yemen Mobile
|5222
|سوريا
|Syriatel
|1565
|MTN
|1555
|الكويت
|STC
|4141
|Zain
|4141
جوائز مسابقة الحلم
ما يجعل مسابقة الحلم مميزة هو الجوائز الضخمة التي تقدمها، حيث تتراوح قيمة الجوائز من آلاف الدولارات وصول إلى مليون دولار أو أكثر في السحب النهائي، فيها الفائزون يحصلون على هذه الجوائز بشكل نقدي، مما يتيح لهم تحقيق أحلامهم الشخصية، سواء كان ذلك بشراء منزل جديد، أو بدء مشروع خاص، أو حتى تحقيق حلم السفر حول العالم.