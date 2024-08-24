مزايا متقدمة في الفئة المتوسطة.. إطلاق سلسلة هواتف Realme 13 Pro الجديد

كشفت شركة ريلمي النقاب عن أحدث إصداراتها في سوق الهواتف الذكية، حيث أعلنت رسميا عن سلسلة هواتف Realme 13 Pro الجديدة كليا في الأسواق الخارجية، تشمل السلسلة هاتفين يستهدفان الفئة المتوسطة، وتركز الشركة في هذه الهواتف على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير لتقديم تجربة استخدام مميزة.

مواصفات Realme 13 Pro

يتميز هاتف Realme 13 Pro بمواصفات قوية تجعله منافسًا في سوق الهواتف المتوسطة:

يأتي الهاتف بوزن 183.5 جرام وأبعاد 161.3×73.9×8.2 مم، مع تصميم خارجي من الزجاج وإطار من البلاستيك. يتوفر أيضًا بإصدار بظهر من الجلد. الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP65.

يتميز بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة منحنية، بدقة 1080×2412 بيكسل وجودة FHD+، بكثافة بيكسلات تصل إلى 394 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل إلى 2000 شمعة، مع معدل تحديث 120 هيرتز وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 7i.

يعتمد الهاتف على معالج كوالكوم سناب دراجون 7S جين 2 ثماني النواة، مع أربعة أنوية قوية من نوع Cortex A78 بتردد 2.4 جيجاهرتز ودقة تصنيع 4 نانومتر. المعالج الرسومي هو Adreno 710. يعمل الهاتف بواجهة Realme UI 5.0 المبنية على نظام Android 14.

يتوفر الهاتف بعدة نسخ: 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، و512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الخلفية : نظام كاميرات مزدوج، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.88 ومستشعر Sony LYT-600 مع مثبت بصري، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير بزاوية واسعة (Ultra Wide).

تدعم الكاميرات تصوير فيديو بجودة 2160p@30fps مع مثبت إلكتروني، ويوجد فلاش LED.

الميزات الإضافية والبطارية

يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال 5G ولكنه لا يدعم تركيب كارت ميموري.

لا يحتوي الهاتف على منفذ سماعات 3.5 ملم، ويأتي بسماعات خارجية من نوع Stereo.

كما يدعم خاصية NFC.

يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة تحت الشاشة ويدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجه.

سعة البطارية 5200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات عبر منفذ USB Type C.

يتوفر الهاتف بألوان الأخضر، الذهبي، والبنفسجي.

الأسعار والتوافر

تم تسعير هاتف Realme 13 Pro في الهند كالآتي:

النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يعادل 320 دولار أمريكي، النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 345 دولار أمريكي، والنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 380 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تبدأ المبيعات في الهند يوم 6 أغسطس المقبل.