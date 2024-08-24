انخفاض كبير في أسعار الدولار أمام الدينار العراقي بغداد مع نهاية تعاملات اليوم السبت

مع إغلاق أسواق وبورصة العملات بغداد في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 24 من شهر أغسطس 2024، بالإضافة إلى إغلاق بورصة أربيل على تراجع كذلك في أسعار الدولار، خاصة وأن أسعار الدولار انخفضت مع نهاية تداولات بورصتي الكفاح والحارثية، إلى أن سجل نحو 149.250 دينار عراقي وذلك لكل 100 دولار أمريكي، مقارنة بتعاملات الصباح التي بلغ فيها سعر الدولار نحو 149.400 دينار لكل 100 دينار عراقي.

انخفاض أسعار الدولار أمام الدينار العراقي

في حين أن أسعار بيع الدولار الأمريكي داخل محال الصيرفة داخل أسواق بغداد، ليُسجل نحو 149.250 دينار عراقي وذلك لكل 100 دولار، في حين وصل سعر الشراء للدولار إلى 148.250 دينار عراقي، حتى أن أسعار الدولار انخفضت كذلك في أربيل ليُسجل نحو 149.200 دينار عراقي للبيع، ووصل سعر الشراء في بورصة أربيل إلى 149 ألف دينار عراقي، مع تحديث مستمر لأسعار العملات المحلية على مدار اليوم.

تحديثات سعر الدولار في العراق

وفي ظل الاضطرابات الاقتصادية في ارتفاع أسعار الدولار، طالب النائب، جواد اليسار، الجهات المختصة للتعرف على الإجراءات المعنية بحل أزمة الدولار، مؤكدًا بأن ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي مازال مستمرًا حتى الآن وبشكل غير عادي، ليُشدد على الضرورة الوقوف على الأسباب التي يمكن من خلالها حل أزمة الدولار، ويتمثل ذلك في استضافة الجهات المعنية لمعرفة ما يحدث من تزايد واضطراب في سعر الدولار أمام الدينار العراقي.