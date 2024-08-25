رابط تقديم عقود صلاح الدين 2024 بالعراق ضمن 7292 وظيفة والشروط اللازمة salahaldeen.gov.iq

رابط تقديم عقود صلاح الدين هو ما يرغب الكثير من المواطنين العراقيين الوصول إليه حتى يتمكنوا من التقديم على الوظائف التي قد أتاحتها الحكومات العراقية، والتي قد وصل عددها إلى حوالي 150 ألف وظيفة برواتب ثابتة ومجزية، لمساعدة الشباب حديث التخرج على الحصول على فرصة عمل مناسبة في إحدى القطاعات الحكومية التابعة للدولة، يصل مدة العديد المتفق عليه إلى 3 أعوام لمساعدة هؤلاء الشباب على بناء مستقبلهم والزيادة في الخبرة.

رابط تقديم عقود صلاح الدين

أصبح بالإمكان الوصول بكل سهولة إلى رابط تقديم عقود صلاح الدين للالتحاق بإحدى الوظائف التي وفرتها الحكومات العراقية إلى الشباب حديثي التخرج، وللتقديم كل ما على الفرد هو إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع محافظة صلاح الدين الرسمي.

النقر على أيقونة استمارة التقديم.

تعبئة البيانات مطلوبة في الاستمارة بدقة.

إرفاق المستندات والأوراق الضرورية اللازمة.

أخذ لقطة شاشة إلى البيانات التي قد تم إدخالها.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب وبذلك يكون قد تم التسجيل بنجاح.

شروط التقديم على وظائف صلاح الدين في العراق

وضعت إدارة محافظة صلاح الدين عدد من الشروط في حالة تواجد هذه الشروط في الراغبين على التقديم يصبح من الممكن لهم التسجيل للحصول على وظيفة من الوظائف المقدمة، والتي هي عبارة عن الآتي: