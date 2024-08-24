شوف أسمك.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة خطوات الاستعلام عنها عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة، أن برنامج الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الإعراب هو احدى برامج الدعم التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تحاول استهداف الأسر الأكثر احتياجا وخصوصا كبار السن الغير قادرين على العيش في ظل الاوضاع الاقتصاديه الراهنه قد ازداد في الآونة الأخيرة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حيث تقوم الوزارة بالإعلان عنها عبر منصة مظلتي وهذا ما سنتعرف عليه معهم في السطور القادمة فتابعونا.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

يترقب عدد كبير من المواطنين في جميع المحافظات العراقية الاعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 حيث تأخرت الوزارة في الإعلان عن تلك الأسماء وقد اعلنت الوزارة ان هذا التأخير قد جاء بسبب أن الوزارة تحاول التدقيق اكثر في الطلبات المقدمة للوصول الى الفئات الأكثر استحقاقا حيث تم تلقي ما يزيد عن 70 ألف طلب للحصول على الرعاية لذلك فان البحث يزداد من قبل المواطنين عن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية والذي يمكن من خلال رابط الاستعلام التالي من هنا.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

حتى يتم التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية والقبول في البرنامج لابد من توافق مجموعة من الشروط التي تجعلك من الفئات المستحقة وهذه الشروط تأتي على النحو التالي: