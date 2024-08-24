شلون تعرف إذا اسمك طلع بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي… أستعلم الآن

توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من الاستعلام عن أسمائهم ضمن قائمة المستحقين للوجبة الأخيرة من الدعم الاجتماعي عبر منصة “مظلتي”، يتم توجيه هذا الدعم للأسر ذات الدخل المحدود لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية

يعتبر الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من الخطوات الهامة التي يحتاج إليها الكثيرون للتأكد من حصولهم على الدعم المستحق، يمكن للأفراد الاستعلام عن أسمائهم بسهولة باتباع بعض الخطوات البسيطة مما يوفر لهم الوقت والجهد في متابعة حالتهم الاجتماعية.

الاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية

أول خطوة للاستعلام هي زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبمجرد الدخول إلى الموقع، ستجد قسم مخصص للرعاية الاجتماعية عبر منصة “مظلتي” .

بعد الدخول إلى القسم المخصص للرعاية الاجتماعية، سيطلب منك إدخال بعض المعلومات الشخصية تشمل الرقم الوطني أو رقم البطاقة الذكية.

يجب التأكد من دقة البيانات المدخلة لضمان الحصول على النتائج الصحيحة.

بعد إدخال البيانات المطلوبة، يتم البحث في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، وتظهر النتائج مباشرة على الشاشة، إذا كنت من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ستظهر لك التفاصيل المتعلقة بحالتك، مثل نوع الدعم الذي تحصل عليه وموعد الصرف القادم.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

للحصول على دعم الوجبة الأخيرة، يجب توافر مجموعة من الشروط التي وضعتها الوزارة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية ومقيم دائمًا في العراق.

عدم وجود دخل شهري ثابت للمتقدم.

أن يكون عمر الرجل بين 18 و60 عامًا.

أن يكون عمر المرأة بين 15 و60 عامًا.