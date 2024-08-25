اليكـــم رابــط نتائج الثانوية العامة اليمن عدن برقم الجلوس واسم الطالب عبر moe-ye.net

ينتظر نتائج الثانوية العامة اليمن عدن عدد كبير من الطلاب الذين أدوا الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام،حيث تعد منيحة الثانوية العامة غدن من أهم النتائج التي تسهل الطلاب بعد ذلك لاستكمال مراحل التعليم الخاصة بهم، والتي من المقرر أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لأنه حتى الآن لم يتم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وإليكم كافة التفاصيل من خلال التقرير التالي.

نتائج الثانوية العامة اليمن عدن

يمكن بكل سهولة استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن عدن وذلك فور إعلان وزارة التربية والتعليم اليمنية إتاحة الاستعلام النتيجة، حيث يتم الاستعلام بشكل إلكتروني وذلك وفقا للخطوات التالية:

يتم التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية اليمنية على الإنترنت.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

الضغط على أيقونة نتائج الطالب.

الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة.

بعدها يتم إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس في المكان المخصص.

احرص على اختيار السنة الدراسية .

بعدها يتم الضغط على كلمة بحث.

بعد ثواني تظهر أمامك النتيجة وهي تحتوي على كافة المعلومات التي يريدها الطالب.

نتائج الثانوية العامة في اليمن عبر موقع الإدارة العامة

قد يواجه الطالب مشكلة أثناء معرفته نتائج الثانوية العامة اليمن عدن من خلال موقع الوزارة يمكنه الاستعلام من خلال رابط الإدارة العامة للاختبارات والتي تتمثل خطواتها في التالي: